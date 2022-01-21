«Тоттенхэм» договорился о продлении контракта с Льорисом до 2024 года (Фабрицио Романо)

«Тоттенхэм» и вратарь Уго Льорис договорились о продлении контракта.

По информации журналиста Фабрицио Романо, новое соглашение будет рассчитано до лета 2024 года. В переподписании контракта с 35-летним голкипером был заинтересован лично главный тренер клуба Антонио Конте.

Действующий контракт Льориса истекает летом.

В этом сезоне француз провел 22 матча за «Тоттенхэм», пропустил 27 мячей.

Сообщалось, что вратарем интересуется «Ницца».

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