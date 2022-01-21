«Тоттенхэм» договорился о продлении контракта с Льорисом до 2024 года (Фабрицио Романо)

«Тоттенхэм» и вратарь Уго Льорис договорились о продлении контракта.
По информации журналиста Фабрицио Романо, новое соглашение будет рассчитано до лета 2024 года. В переподписании контракта с 35-летним голкипером был заинтересован лично главный тренер клуба Антонио Конте.
- Действующий контракт Льориса истекает летом.
- В этом сезоне француз провел 22 матча за «Тоттенхэм», пропустил 27 мячей.
- Сообщалось, что вратарем интересуется «Ницца».
Директор «Барселоны» призвал Дембеле покинуть клуб
Смолов сделал дубль в первом матче за «Динамо»
Источник: твиттер Фабрицио Романо