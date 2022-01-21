Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    2 Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    3 Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    Тест: кто ты из футбольных экспертов?

    «Тоттенхэм» договорился о продлении контракта с Льорисом до 2024 года (Фабрицио Романо)

    «Тоттенхэм» и вратарь Уго Льорис договорились о продлении контракта.

    По информации журналиста Фабрицио Романо, новое соглашение будет рассчитано до лета 2024 года. В переподписании контракта с 35-летним голкипером был заинтересован лично главный тренер клуба Антонио Конте.

    • Действующий контракт Льориса истекает летом.
    • В этом сезоне француз провел 22 матча за «Тоттенхэм», пропустил 27 мячей.
    • Сообщалось, что вратарем интересуется «Ницца».

    Директор «Барселоны» призвал Дембеле покинуть клуб

    Смолов сделал дубль в первом матче за «Динамо»

    Сын Аленичева перешел в португальский клуб

    Источник: твиттер Фабрицио Романо

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.01.2022 10:44
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93143
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68544
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru