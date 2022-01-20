«Барселоне» предложили купить Шика. Он второй бомбардир Бундеслиги (Mundo Deportivo)

Форвард «Байера» Патрик Шик может продолжить карьеру в Испании.
«Барселона» получила предложение подписать 25-летнего чеха в январе.
- Рыночная стоимость нападающего – 40 миллионов евро.
- В этом сезоне он забил 18 голов в 16 матчах Бундеслиги.
- Шик – 2-й бомбардир чемпионата Германии после Роберта Левандовски.
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Источник: Mundo Deportivo