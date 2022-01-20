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    «Барселоне» предложили купить Шика. Он второй бомбардир Бундеслиги (Mundo Deportivo)

    Форвард «Байера» Патрик Шик может продолжить карьеру в Испании.

    «Барселона» получила предложение подписать 25-летнего чеха в январе.

    • Рыночная стоимость нападающего – 40 миллионов евро.
    • В этом сезоне он забил 18 голов в 16 матчах Бундеслиги.
    • Шик – 2-й бомбардир чемпионата Германии после Роберта Левандовски.

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    Источник: Mundo Deportivo

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    20.01.2022 23:16
    Комментарии3
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      Рейтинг: +22397

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Для Барселоны это не шикарное предложение.

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      Рейтинг: +56941

      portero 2 часа назад

      Чтоб купить что-то ненужное, надо продать много ненужного....

      0
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      Рейтинг: +276

      3meeeD 2 часа назад

      Тотенхем,Байер,Рома и т.п. его уровень не выше

      0
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