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    Галицкий: «Я ни за что не променяю Сафонова, Сперцяна, Черникова на иностранцев»

    Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий рассказал о своем отношении к лимиту на легионеров в РПЛ.

    «Здесь две составляющие. Первое, если мы говорим о внутреннем чемпионате, то неважно, какой лимит на легионеров, все в равных условиях. Если мы еще играем в еврокубках, где лимита нет и условно «Сити» может выйти с 11 иностранцами, то российских игроков недостаточно. Плюс короткая скамейка.

    То, что сейчас муссируется в прессе: восемь легионеров на поле, 12 в заявке, когда ты можешь себе позволить в ЛЧ и ЛЕ выставлять больше иностранцев, то я думаю, это оптимальный вариант.

    Но важна позиция государства, так как многие клубы финансируются с помощью государства. Как я понимаю, слухи не беспочвенные, и надеюсь, это расширение произойдет.

    Когда приходят футболисты, которые ничего не добились, но требуют зарплату по 2 миллиона долларов только потому, что есть лимит, – вряд ли это хорошо.

    Русские сильные футболисты будут играть. Я ни за что не променяю Сафонова, Сперцяна, Черникова на других футболистов. Они дальше будут прогрессировать, и мы не будем даже смотреть иностранцев на эти позиции», – сказал Галицкий.

    • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
    • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    20.01.2022 11:48
    Комментарии5
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      Рейтинг: +9205

      Alekxei Z. 10 часов назад

      Не зарекайся...

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      Рейтинг: +1090

      Форвард 79 13 часов назад

      А если на Облака, Месси, и скажем Погба?)

      0
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      Рейтинг: +2152

      Январь 59 > Форвард 79 12 часов назад

      Не факт , что Облак лучше Сафонова.Более того никто и никогда не предложит поменять Погба на Сперцяна, и уж Месси на Черникова, тем более ни Погба , ни Месси не согласятся на зарплату игроков Краснодара.

      0
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      Рейтинг: +56941

      portero 13 часов назад

      Лишь бы ребятки прогрессировали...

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      Рейтинг: +13264

      Skull_Boy 13 часов назад

      Главное что они тебя променяют на более длинный рубль и не важно будут они играть в старте или просиживать штаны на лавке

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