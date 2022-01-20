Галицкий: «Я ни за что не променяю Сафонова, Сперцяна, Черникова на иностранцев»

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий рассказал о своем отношении к лимиту на легионеров в РПЛ.

«Здесь две составляющие. Первое, если мы говорим о внутреннем чемпионате, то неважно, какой лимит на легионеров, все в равных условиях. Если мы еще играем в еврокубках, где лимита нет и условно «Сити» может выйти с 11 иностранцами, то российских игроков недостаточно. Плюс короткая скамейка.

То, что сейчас муссируется в прессе: восемь легионеров на поле, 12 в заявке, когда ты можешь себе позволить в ЛЧ и ЛЕ выставлять больше иностранцев, то я думаю, это оптимальный вариант.

Но важна позиция государства, так как многие клубы финансируются с помощью государства. Как я понимаю, слухи не беспочвенные, и надеюсь, это расширение произойдет.

Когда приходят футболисты, которые ничего не добились, но требуют зарплату по 2 миллиона долларов только потому, что есть лимит, – вряд ли это хорошо.

Русские сильные футболисты будут играть. Я ни за что не променяю Сафонова, Сперцяна, Черникова на других футболистов. Они дальше будут прогрессировать, и мы не будем даже смотреть иностранцев на эти позиции», – сказал Галицкий.

Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».

Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

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