ЦСКА арендовал Язиджи за 350 тысяч с опцией необязательного выкупа за 12 миллионов

Адем Чебеджи, агент новичка ЦСКА Юсуфа Язиджи, раскрыл детали перехода игрока из «Лилля» в московский клуб.

«Юсуф присоединится к ЦСКА в четверг. Выкуп его контракта не является обязательным для ЦСКА, сумма выкупа – 12 миллионов евро. Стоимость аренды – 350 тысяч евро», – сказал агент.

В этом сезоне Язиджи забил 1 гол и сделал 1 ассист в 22 матчах за «Лилль».

Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

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