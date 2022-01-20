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    ЦСКА арендовал Язиджи за 350 тысяч с опцией необязательного выкупа за 12 миллионов

    Адем Чебеджи, агент новичка ЦСКА Юсуфа Язиджи, раскрыл детали перехода игрока из «Лилля» в московский клуб.

    «Юсуф присоединится к ЦСКА в четверг. Выкуп его контракта не является обязательным для ЦСКА, сумма выкупа – 12 миллионов евро. Стоимость аренды – 350 тысяч евро», – сказал агент.

    • В этом сезоне Язиджи забил 1 гол и сделал 1 ассист в 22 матчах за «Лилль».
    • Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

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    Источник: ТАСС

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    20.01.2022 07:43
    Комментарии1
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      Рейтинг: +805

      OOOVVV. 13 часов назад

      Удачная для ЦСКА сделка. Посмотрим на его игру, удачи.

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