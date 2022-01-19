Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    2 Тест: угадай футболиста по его дому
    Тест: угадай футболиста по его дому
    3 Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?

    Ибрагимович – заплакавшему судье Серре: «Ошибки совершают все»

    Стало известно, что сказал нападающий Златан Ибрагимович судье Марко Серре, который расплакался после финального свистка в матче 22-го тура Серии А между «Миланом» и «Специей» (1:2).

    «Ошибки совершают все», – сказал Ибрагимович. Его одноклубник Тео Эрнандес добавил: «Я сегодня промазал с пенальти».

    Сообщалось, что из-за ошибки в матче «Милан» – «Специя» Серру отстранят от работы.

    • Серра не засчитал гол Жуниора Мессьяса в ворота «Специи».
    • Арбитр остановил игру перед ударом бразильца и назначил штрафной в пользу миланцев, несмотря на то, что мяч оставался у них.
    • В итоге «Милан» проиграл и упустил шанс выйти в лидеры Серии А.

    Арбитр Серра плакал после матча «Милан» – «Специя». Его успокаивал Ибрагимович

    Пиоли – о незасчитанном голе Мессьяса: «Судья извинился перед «Миланом» и признал, что ошибся»

    Источник: La Gazzetta dello Sport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.01.2022 16:46
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5463

      R_a_i_n 19 января, 17:31

      Иванов у нас так бы по плакал

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2268

      acor94 19 января, 16:53

      Да он просто испугался, что миланская мафия его семью расчленит и повесит на воротах стадиона. Срать он хотел на игру и на вас.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93126
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68538
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru