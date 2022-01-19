Ибрагимович – заплакавшему судье Серре: «Ошибки совершают все»

Стало известно, что сказал нападающий Златан Ибрагимович судье Марко Серре, который расплакался после финального свистка в матче 22-го тура Серии А между «Миланом» и «Специей» (1:2).

«Ошибки совершают все», – сказал Ибрагимович. Его одноклубник Тео Эрнандес добавил: «Я сегодня промазал с пенальти».

Сообщалось, что из-за ошибки в матче «Милан» – «Специя» Серру отстранят от работы.

Серра не засчитал гол Жуниора Мессьяса в ворота «Специи».

Арбитр остановил игру перед ударом бразильца и назначил штрафной в пользу миланцев, несмотря на то, что мяч оставался у них.

В итоге «Милан» проиграл и упустил шанс выйти в лидеры Серии А.

Арбитр Серра плакал после матча «Милан» – «Специя». Его успокаивал Ибрагимович

Пиоли – о незасчитанном голе Мессьяса: «Судья извинился перед «Миланом» и признал, что ошибся»