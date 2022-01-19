Талалаев – о трансферах «Ахмата»: «Наша задача – сломать стереотипы, привести доводы в пользу Грозного. Тут особая культура»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал о трудностях трансферной политики. Игроков приходится убеждать.
«Взять Одисе Роши. Недавно женился, но жена через полтора месяца уехала: не смогла жить в Грозном.
Одисе обратился к нам: «Жизнь теряется. Не могу быть один, а люди, с которыми мне комфортно, не готовы здесь жить. У меня никаких вопросов к команде и Грозному, но отпустите».
Дело не только в том, что это не столица – культура особая. У меня такого ощущения нет, но Серджо Джовани (общительный, как и все итальянцы) отмечает: чеченцы, как и многие мусульмане, довольно закрытые.
Наша задача – сломать стереотипы, привести доводы в пользу Грозного, убедить, что тут комфортно. «Ахмат» заботится об игроках. В Чечне сложно держать собаку в квартире – есть противоречия из-за веры, традиций. А клуб находит варианты», – сказал Талалаев.
- Он сам тренирует «Ахмат» с 2020 года.
- «Ахмат» идет в РПЛ 7-м.
- Нынешней зимой «Ахмат» не подписал ни одного новичка.
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