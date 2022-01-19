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    Талалаев – о трансферах «Ахмата»: «Наша задача – сломать стереотипы, привести доводы в пользу Грозного. Тут особая культура»

    Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал о трудностях трансферной политики. Игроков приходится убеждать.

    «Взять Одисе Роши. Недавно женился, но жена через полтора месяца уехала: не смогла жить в Грозном.

    Одисе обратился к нам: «Жизнь теряется. Не могу быть один, а люди, с которыми мне комфортно, не готовы здесь жить. У меня никаких вопросов к команде и Грозному, но отпустите».

    Дело не только в том, что это не столица – культура особая. У меня такого ощущения нет, но Серджо Джовани (общительный, как и все итальянцы) отмечает: чеченцы, как и многие мусульмане, довольно закрытые.

    Наша задача – сломать стереотипы, привести доводы в пользу Грозного, убедить, что тут комфортно. «Ахмат» заботится об игроках. В Чечне сложно держать собаку в квартире – есть противоречия из-за веры, традиций. А клуб находит варианты», – сказал Талалаев.

    • Он сам тренирует «Ахмат» с 2020 года.
    • «Ахмат» идет в РПЛ 7-м.
    • Нынешней зимой «Ахмат» не подписал ни одного новичка.

    Талалаев: «Удивительно, что Галицкий взял Фарке в «Краснодар». Не ноунейм, но без серьезных титулов»

    Источник: Sport24

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    19.01.2022 12:47
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1840

      serglider 19 января, 19:40

      Ага-ага, бухать нельзя, курить нельзя, шлюх нет, в шортах ходить запрещено, женщинам не мусульманкам там жить не безопасно... Футболеру остается только играть в футбол и... дрочить, за относительно небольшие деньги))) Давай Талалай - ломай "стереотипы"! Судя по всему, в России на одного тренера-губошлепа стало больше)))

      0
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      Рейтинг: +1368

      Тазит > serglider 19 января, 22:53

      Да, шлюх нет, пидаров тоже, борделей нет, ночных клубов... у нас тут после пятницы суббота, а не понедельник...



      И Дзюба не у нас играет...

      0
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      Рейтинг: +3140

      ААМ 19 января, 13:56

      Особость культуры в том, что постоянно бьют и оскорбляют судей.

      0
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      Рейтинг: +13112

      Cleaner 19 января, 13:06

      Сломать стереотипы? Круто сказано. Набирайте в команду единоверцев, тогда ломать ничего не придется. В Чечне только так.

      0
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      Рейтинг: +2553

      Enter2006 19 января, 13:00

      Как "сломать стереотипы" если ты сам бесхребетный Андрюша...

      1
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      Рейтинг: +4066

      Блямба > Enter2006 19 января, 15:17

      Гибкохребетный..)

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