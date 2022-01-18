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  • Талалаев: «Удивительно, что Галицкий взял Фарке в «Краснодар». Не ноунейм, но без серьезных титулов»

Талалаев: «Удивительно, что Галицкий взял Фарке в «Краснодар». Не ноунейм, но без серьезных титулов»

18 января 2022, 21:54
12

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев высказался о назначении Даниэля Фарке в «Краснодар».

«Удивительно, что Галицкий взял такого тренера – ну не ноунейма, но без серьезных титулов. Да, Фарке увеличил процент владения у «Норвича». Но два раза выходил из Чемпионшипа. Значит, минимум раз вылетел из АПЛ, а во второй его попросили из команды.

А можно ли играть с нынешними центральными защитниками «Краснодара» с высокой линией обороны? Так что я понимаю Гончаренко и его штаб: отталкивался от сильных и слабых сторон», – сказал Талалаев.

  • Фарке заключил с «Краснодаром» контракт до 2024 года.
  • Его последним клубом был «Норвич».
  • Немец заменил уволенного Виктора Гончаренко.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Краснодар Талалаев Андрей Фарке Даниэль Галицкий Сергей
Комментарии (12)
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Cubinec1989
1642532535
Есть ещё кто нибудь кто не высказался по поводу Фарке, Галицкого фууу, а где 22 воспитанника в составе!?
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JTherry
1642532554
Тралалаев, тебя что ли надо было брать, с "серьезными титулами"..?))
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Enter2006
1642541184
Ноунейм как тренер - это ты, Талалаев! Меняй профессию с тренера на 31,4здабола для МАТЧ ТВ.
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portero
1642542175
Эх... Талалаева надо было звать, он точно топ-топ тренер...
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Бухбух
1642560175
Фарке сильнее любого российского тренера. К сожалению.
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Ганнибал Лектор
1642564921
А кто с серьёзными титулами? Бенитес, Тухель, Моуринью, Анчелотти... Их надо было звать? Сам то Балалаев кто, ноунейм или ноунейм без титулов?
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Oldtrafford83
1642567968
Убыток лает))
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Dgad
1642569000
То ли дело Талалаев, титулов вся комната забита, игра зрелищная у его команд, не тренер а мечта)
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моэм
1642574359
Понять его можно ...предположу что сам метил в Краснодар ...самому то уже под 50 , а приглашения получал только от клубов ФНЛ и тех кто ниже среднего РПЛ ... а тут его опережает какой то немчура , да ещё и моложе ...абидна аднака !!
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Январь 59
1642584369
Мы ещё не видели в РПЛ деле этого Фарке. Рано говорить о его достоинствах и недостатках да он дважды выводил команду в АПЛ и дважды вылетал. А какой состав был у Фарке? Примерно такой как у условных Урала, Уфы, Нижнего Новгорода? А какой топовый тренер пойдет в команду с минимальным финансированием? Гвардиола или Тухель согласятся на ту зарплату, что у Талалаева? А согласятся ли те же Моуринью или Конти на такое финансирование клуба как в Ахмате? Все весьма условно. В стране быков состав и финансирование не такое как в Челси или Барсе, и состав далеко не такой как в ПСЖ. Работу Кононова, Шалимова, Мусаева, Гончаренко мы видели. Теперь посмотрим что покажет Фарке.
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