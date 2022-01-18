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    Талалаев: «Удивительно, что Галицкий взял Фарке в «Краснодар». Не ноунейм, но без серьезных титулов»

    Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев высказался о назначении Даниэля Фарке в «Краснодар».

    «Удивительно, что Галицкий взял такого тренера – ну не ноунейма, но без серьезных титулов. Да, Фарке увеличил процент владения у «Норвича». Но два раза выходил из Чемпионшипа. Значит, минимум раз вылетел из АПЛ, а во второй его попросили из команды.

    А можно ли играть с нынешними центральными защитниками «Краснодара» с высокой линией обороны? Так что я понимаю Гончаренко и его штаб: отталкивался от сильных и слабых сторон», – сказал Талалаев.

    • Фарке заключил с «Краснодаром» контракт до 2024 года.
    • Его последним клубом был «Норвич».
    • Немец заменил уволенного Виктора Гончаренко.

    Источник: Sport24

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    18.01.2022 21:54
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 20 января 2022, 18:58

      Вон Леня ездил в чемпионшим, и что? Выгнали ссаными тряпками! Так Леню прям звездой тренерского цеха выставляют. А чел два раза выводил команду в Апл.

      0
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      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 20 января 2022, 18:55

      А до Фарке в Краснодаре работали прям одни именитые тренеры с титулами!!! Перечислититулованных! Та ты и сам тренеришка и команда у тебя фуфлыжная и играет в не пойми что!

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      Рейтинг: +2322

      Январь 59 19 января 2022, 12:26

      Мы ещё не видели в РПЛ деле этого Фарке. Рано говорить о его достоинствах и недостатках да он дважды выводил команду в АПЛ и дважды вылетал. А какой состав был у Фарке? Примерно такой как у условных Урала, Уфы, Нижнего Новгорода? А какой топовый тренер пойдет в команду с минимальным финансированием? Гвардиола или Тухель согласятся на ту зарплату, что у Талалаева? А согласятся ли те же Моуринью или Конти на такое финансирование клуба как в Ахмате? Все весьма условно. В стране быков состав и финансирование не такое как в Челси или Барсе, и состав далеко не такой как в ПСЖ. Работу Кононова, Шалимова, Мусаева, Гончаренко мы видели. Теперь посмотрим что покажет Фарке.

      2
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      Рейтинг: +2303

      моэм 19 января 2022, 09:39

      Понять его можно ...предположу что сам метил в Краснодар ...самому то уже под 50 , а приглашения получал только от клубов ФНЛ и тех кто ниже среднего РПЛ ... а тут его опережает какой то немчура , да ещё и моложе ...абидна аднака !!

      2
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 19 января 2022, 08:10

      То ли дело Талалаев, титулов вся комната забита, игра зрелищная у его команд, не тренер а мечта)

      3
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      Рейтинг: +4424

      Oldtrafford83 19 января 2022, 07:52

      Убыток лает))

      1
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      Рейтинг: +6445

      Ганнибал Лектор 19 января 2022, 07:02

      А кто с серьёзными титулами? Бенитес, Тухель, Моуринью, Анчелотти... Их надо было звать? Сам то Балалаев кто, ноунейм или ноунейм без титулов?

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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 19 января 2022, 05:42

      Фарке сильнее любого российского тренера. К сожалению.

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      Рейтинг: +67331

      portero 19 января 2022, 00:42

      Эх... Талалаева надо было звать, он точно топ-топ тренер...

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      Рейтинг: +6018

      Enter2006 19 января 2022, 00:26

      Ноунейм как тренер - это ты, Талалаев! Меняй профессию с тренера на 31,4здабола для МАТЧ ТВ.

      3
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