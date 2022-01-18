Агент Кучаева: «Пока ситуация не изменилась. Костя близок к «Рубину»

Александр Клюев, агент полузащитника ЦСКА Константина Кучаева, дал комментарий о будущем игрока.

Сообщалось, что «Рубин» близок к аренде 23-летнего футболиста за 500 тысяч евро с опцией выкупа за 5 миллионов.

«Пока ситуация не изменилась. Он близок к «Рубину», но пока все так же.

Поедет ли он на второй сбор ЦСКА? Не знаю, этот вопрос не ко мне». – сказал агент.