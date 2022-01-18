Агент Кучаева: «Пока ситуация не изменилась. Костя близок к «Рубину»

Александр Клюев, агент полузащитника ЦСКА Константина Кучаева, дал комментарий о будущем игрока.
Сообщалось, что «Рубин» близок к аренде 23-летнего футболиста за 500 тысяч евро с опцией выкупа за 5 миллионов.
«Пока ситуация не изменилась. Он близок к «Рубину», но пока все так же.
Поедет ли он на второй сбор ЦСКА? Не знаю, этот вопрос не ко мне». – сказал агент.
- В этом сезоне Кучаев провел 15 матчей и забил 1 гол.
- Его контракт с ЦСКА рассчитан до июня 2023 года.
- Рыночная стоимость игрока – 4 миллиона евро.
Источник: Sport24