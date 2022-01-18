Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Агент Кучаева: «Пока ситуация не изменилась. Костя близок к «Рубину»

    Александр Клюев, агент полузащитника ЦСКА Константина Кучаева, дал комментарий о будущем игрока.

    Сообщалось, что «Рубин» близок к аренде 23-летнего футболиста за 500 тысяч евро с опцией выкупа за 5 миллионов.

    «Пока ситуация не изменилась. Он близок к «Рубину», но пока все так же.

    Поедет ли он на второй сбор ЦСКА? Не знаю, этот вопрос не ко мне». – сказал агент.

    • В этом сезоне Кучаев провел 15 матчей и забил 1 гол.
    • Его контракт с ЦСКА рассчитан до июня 2023 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 4 миллиона евро.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.01.2022 15:14
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1969

      Niko 19 января 2022, 10:15

      это потеря как по мне.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 18 января 2022, 22:29

      Клюев, Костя приехал в Казань?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3737

      Ziklop 18 января 2022, 21:33

      за 5 000 000 Кучаева, кто в Рубине решил денег помыть?

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11