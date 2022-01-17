«Химки» вернули Черевченко, чтобы не платить 35 миллионов рублей неустойки его штабу (Sport24)

Стало известно, почему в ноябре «Химки» решили вернуть Игоря Черевченко на пост главного тренера клуба.

По информации Sport24, подмосковный клуб не смог выплатить неустойку его тренерскому штабу в размере около 35 миллионов рублей из-за серьезных финансовых проблем в клубе.

«Химки» приняли решение вернуть Черевченко, чтобы не выплачивать неустойку его штабу.