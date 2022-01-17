«Химки» вернули Черевченко, чтобы не платить 35 миллионов рублей неустойки его штабу (Sport24)

Стало известно, почему в ноябре «Химки» решили вернуть Игоря Черевченко на пост главного тренера клуба.
По информации Sport24, подмосковный клуб не смог выплатить неустойку его тренерскому штабу в размере около 35 миллионов рублей из-за серьезных финансовых проблем в клубе.
«Химки» приняли решение вернуть Черевченко, чтобы не выплачивать неустойку его штабу.
- Черевченко возглавлял команду с сентября 2020 года.
- Его отправили в отставку 25 октября. Он вернулся в клуб меньше, чем через месяц.
- «Химки» идут на последнем месте в РПЛ
Источник: Sport24