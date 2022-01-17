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    «Химки» вернули Черевченко, чтобы не платить 35 миллионов рублей неустойки его штабу (Sport24)

    Стало известно, почему в ноябре «Химки» решили вернуть Игоря Черевченко на пост главного тренера клуба.

    По информации Sport24, подмосковный клуб не смог выплатить неустойку его тренерскому штабу в размере около 35 миллионов рублей из-за серьезных финансовых проблем в клубе.

    «Химки» приняли решение вернуть Черевченко, чтобы не выплачивать неустойку его штабу.

    • Черевченко возглавлял команду с сентября 2020 года.
    • Его отправили в отставку 25 октября. Он вернулся в клуб меньше, чем через месяц.
    • «Химки» идут на последнем месте в РПЛ

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 15:59
    Комментарии3
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      Рейтинг: +8770

      САДЫЧОК 8 минут назад

      Химки -это клоака ! Деньги народные, а куда уходят , это уже дело правоохранителей !

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      Рейтинг: +56824

      portero 58 минут назад

      Мне интересно чем лни Жиркову и Мамаю будут платить, обещаниями наверное расчитаются...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4008

      Бомбардиръ 1 час назад

      Выживают как могут...

      0
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