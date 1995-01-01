Дроздов: «В «Локомотиве» ради хорошего заработка приходилось играть с травмами»

А зачем щас об этом говорить? Нужно было раньше про травмы сказать Палычу - глядишь здоровее бы был.
Бывший защитник «Локомотива» Юрий Дроздов рассказал, что нередко играл с травмами. Это было при главном тренере Юрии Семине.
– Доктор Савелий Мышалов признал, что в работе с вами допустил врачебную ошибку: «Дроздов порвал заднюю мышцу бедра, но перед важной игрой его поспешили вернуть к тренировкам, и случился рецидив, после чего он снова долго лечился». Это сократило вашу карьеру в «Локо»?
– Травмы бедра были обычным делом. Палыч подгонял, а доктору хотелось, чтоб его работа была видна. Иногда я раньше срока возвращался и усугублял. А что оставалось? Тогда, если хотел хорошо зарабатывать, надо было все время играть в основе и получать премиальные. Вот и выходил с травмами, играл в набедренниках через боль.
- Дроздов был в «Локомотиве» с 1993 по 2003 год.
- Игровую карьеру он завершил в 2009 году в «Локомотиве-2».
- Все 3 ребенка Дроздова занимаются футболом.