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  • Дроздов: «В «Локомотиве» ради хорошего заработка приходилось играть с травмами»

Дроздов: «В «Локомотиве» ради хорошего заработка приходилось играть с травмами»

15 января 2022, 18:37
5

Бывший защитник «Локомотива» Юрий Дроздов рассказал, что нередко играл с травмами. Это было при главном тренере Юрии Семине.

– Доктор Савелий Мышалов признал, что в работе с вами допустил врачебную ошибку: «Дроздов порвал заднюю мышцу бедра, но перед важной игрой его поспешили вернуть к тренировкам, и случился рецидив, после чего он снова долго лечился». Это сократило вашу карьеру в «Локо»?

– Травмы бедра были обычным делом. Палыч подгонял, а доктору хотелось, чтоб его работа была видна. Иногда я раньше срока возвращался и усугублял. А что оставалось? Тогда, если хотел хорошо зарабатывать, надо было все время играть в основе и получать премиальные. Вот и выходил с травмами, играл в набедренниках через боль.

  • Дроздов был в «Локомотиве» с 1993 по 2003 год.
  • Игровую карьеру он завершил в 2009 году в «Локомотиве-2».
  • Все 3 ребенка Дроздова занимаются футболом.

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Локомотив Дроздов Юрий
Комментарии (5)
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Rabinovi_ch
1642261803
Раньше - "Тогда, если хотел хорошо зарабатывать, надо было все время играть в основе и получать премиальные." Сейчас - Годик поиграть хорошо, получить жирный контракт и пить пивко.
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Бухбух
1642264376
А зачем щас об этом говорить? Нужно было раньше про травмы сказать Палычу - глядишь здоровее бы был.
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хряк СМ
1642268494
Молодые все думают, что мышцы и кости новые нарастут.
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PAREVG.
1642272057
А смысл ворошить прошлое, было это давно, сейчас все иначе. Дай Бог чтобы у нынешних игроков не было травм.
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Борисыч1
1642273386
Обычная история. Вот сейчас выяснилось, что Шима последние матчи в Динамо играл на уколах с паховой грыжей. Доиграл до перерыва и лёг на операцию. И при этом не чирикает, как этот Дрозд)))
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