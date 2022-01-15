Дроздов: «В «Локомотиве» ради хорошего заработка приходилось играть с травмами»

Бывший защитник «Локомотива» Юрий Дроздов рассказал, что нередко играл с травмами. Это было при главном тренере Юрии Семине.

– Доктор Савелий Мышалов признал, что в работе с вами допустил врачебную ошибку: «Дроздов порвал заднюю мышцу бедра, но перед важной игрой его поспешили вернуть к тренировкам, и случился рецидив, после чего он снова долго лечился». Это сократило вашу карьеру в «Локо»?

– Травмы бедра были обычным делом. Палыч подгонял, а доктору хотелось, чтоб его работа была видна. Иногда я раньше срока возвращался и усугублял. А что оставалось? Тогда, если хотел хорошо зарабатывать, надо было все время играть в основе и получать премиальные. Вот и выходил с травмами, играл в набедренниках через боль.