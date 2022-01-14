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    Ребров – о фото Ещенко в стрингах: «Человек занимался здоровьем»

    Технический координатор «Спартака» Артем Ребров прокомментировал фото Андрея Ещенко в стрингах. Позже оно было удалено.

    «Ещенко выставлял фото в стрингах как игрок, имел на это право. Как тренер он уже не может себе это позволить.

    Человек был на процедурах. Человек занимался здоровьем», – сказал Ребров.

    • После публикации фото в стрингах Ещенко перешел на тренерскую работу.
    • В феврале Ещенко исполнится 38 лет.
    • Он играл за «Спартак» с 2016 года. В 109 матчах забил 1 гол и отдал 3 ассиста.

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    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    14.01.2022 22:48
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1813

      serglider 46 минут назад

      Технический координатор - это вообще кто? Какие его функции в команде? Отслеживать в соцсетях кто, как и в чем фотографируется из спартачей)))

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