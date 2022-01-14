Ребров – о фото Ещенко в стрингах: «Человек занимался здоровьем»

Технический координатор «Спартака» Артем Ребров прокомментировал фото Андрея Ещенко в стрингах. Позже оно было удалено.

«Ещенко выставлял фото в стрингах как игрок, имел на это право. Как тренер он уже не может себе это позволить.

Человек был на процедурах. Человек занимался здоровьем», – сказал Ребров.

После публикации фото в стрингах Ещенко перешел на тренерскую работу.

В феврале Ещенко исполнится 38 лет.

Он играл за «Спартак» с 2016 года. В 109 матчах забил 1 гол и отдал 3 ассиста.

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