Каттани: «Рядом с Ваноли на скамейке будет Ребров. Думаю, он красивее, чем я»

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани рассказал, что не будет влиять на работу главного тренера команды Паоло Ваноли.

«Я не сказал, что не знаю Ваноли. Я не встречался с ним, когда он работал в «Челси». Сейчас у нас плотные отношения, мы проводим много времени вместе. Я знаю, какие у него идеи в футболе – я их разделяю.

Буду ли я сидеть на скамейке? Рядом с тренером будет находиться Артeм Ребров. Думаю, он красивее, чем я.

Скажу вам то же, что сказал футболистам вчера: я спортивный директор, но главный на поле – это Ваноли. Он должен быть единственным вожаком. Каждый должен заниматься своим делом. Я буду последним, кто вмешивается в дела главного тренера», – сказал Каттани.