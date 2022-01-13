«Спартак» не подписал Безушкова из-за высоких комиссионных и проблем с гражданством (Metaratings)

Стало известно, почему полузащитник «Ян Регенсбурга» Макс Безушков не перешел в «Спартак».

По информации Metaratings, одной из причин стала слишком высокая комиссия, которую запросил агент русского немца Инго Хаспел. Ранее в «Спартаке» выступал его клиент Андре Шюррле.

Другая причина срыва трансфера Безушкова – проблемы со сменой гражданства. Летом агент футболиста сообщал, что игрок близок к получению российского паспорта.