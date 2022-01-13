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  • «Спартак» не подписал Безушкова из-за высоких комиссионных и проблем с гражданством (Metaratings)

«Спартак» не подписал Безушкова из-за высоких комиссионных и проблем с гражданством (Metaratings)

13 января 2022, 15:24
13

Стало известно, почему полузащитник «Ян Регенсбурга» Макс Безушков не перешел в «Спартак».

По информации Metaratings, одной из причин стала слишком высокая комиссия, которую запросил агент русского немца Инго Хаспел. Ранее в «Спартаке» выступал его клиент Андре Шюррле.

Другая причина срыва трансфера Безушкова – проблемы со сменой гражданства. Летом агент футболиста сообщал, что игрок близок к получению российского паспорта.

  • Безушков выступал за юношеские сборные Германии разных возрастов.
  • Его отец родом из Новосибирска.
  • В этом сезоне он забил 5 голов и отдал 2 ассиста в 14 матчах второй Бундеслиги.
  • Его рыночная стоимость – 1,2 миллиона евро.

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Безушков Макс
Комментарии (13)
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Fusballer
1642077001
П...ц усиление...
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derrik2000
1642077515
"По информации Metaratings, одной из причин стала слишком высокая комиссия, которую запросил агент русского немца Инго Хаспел. Ранее в «Спартаке» выступал его клиент Андре Шюррле." ЗАЧЕМ, спрашивается, вообще на этого Пьера Безухова, ТЬФУ, Макса Безушкова время тратили??? Узнали, кто его агент - и сразу назад! Этот Хаспел уже подгадил Спартаку хорошо один раз с Шюрле. Что, ещё раз захотелось? Или наступать два раза на одни и те же грабли - фирменный стиль нынешнего руководства клубом??? Или "звЯзда" из второй бундеслиги тоже чем-то башкирке приглянулся??? )))
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oyabun
1642079549
Вот и не надо нам такого очень сомнительного усиления.
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Untitled-1
1642081278
Хотелось бы знать, согласуются ли эти все трансферы с новым главным тренером. Если он этих людей хочет видеть, то значит знает, что делает. Значит потом нельзя будет сказать, что покупали ноунеймов без согласования с тренером. Если же не согласованы, то всё как всегда.
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vladimir-7
1642082223
Этот агент Хаспел игрока Безушко напоминает агента Селюка, надо менять условия их оплаты за трансферы. Агенты выполняют работу для игрока, так пусть игрок и платит своему агенту за порученную ему работу.
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Enter2006
1642082364
"Его отец родом из Новосибирска." - так какие проблемы тогда могут быть с гражданством? Бред. Истина наверное в запрошенном бабле.
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portero
1642083780
Значит не прошёл по паспорту, леги такие никакие нам не нужны....
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серега кашин
1642091737
агент думал прокатит как с шюрле а спартак его обломал
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Hektor 84
1642349144
Наши горе эксперты считают если отменить лимит, то рпл заполонят низко квалифицированные леги. Но зато при лимите к нам бляха муха одни звезды валят. Процветает в России агентская мафия! И царь со своими чинушами этому способствуют! Накуй своих воспитывать, надо просто паспорта раздавать кому ни попадя, ведь мы так давно не играли на олимпиаде.
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