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    «Спартак» не подписал Безушкова из-за высоких комиссионных и проблем с гражданством (Metaratings)

    Стало известно, почему полузащитник «Ян Регенсбурга» Макс Безушков не перешел в «Спартак».

    По информации Metaratings, одной из причин стала слишком высокая комиссия, которую запросил агент русского немца Инго Хаспел. Ранее в «Спартаке» выступал его клиент Андре Шюррле.

    Другая причина срыва трансфера Безушкова – проблемы со сменой гражданства. Летом агент футболиста сообщал, что игрок близок к получению российского паспорта.

    • Безушков выступал за юношеские сборные Германии разных возрастов.
    • Его отец родом из Новосибирска.
    • В этом сезоне он забил 5 голов и отдал 2 ассиста в 14 матчах второй Бундеслиги.
    • Его рыночная стоимость – 1,2 миллиона евро.

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +746

      Untitled-1 8 минут назад

      Хотелось бы знать, согласуются ли эти все трансферы с новым главным тренером. Если он этих людей хочет видеть, то значит знает, что делает. Значит потом нельзя будет сказать, что покупали ноунеймов без согласования с тренером. Если же не согласованы, то всё как всегда.

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      Рейтинг: +31293

      oyabun 36 минут назад

      Вот и не надо нам такого очень сомнительного усиления.

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      Рейтинг: +12889

      Cleaner 53 минуты назад

      Помним мы Шюррле. Сыграл три классных игры за Спартак и забил на футбол. Безушков от этого же агента, так что жалеть, что не перешел не приходится...

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      Рейтинг: +18423

      derrik2000 1 час назад

      "По информации Metaratings, одной из причин стала слишком высокая комиссия, которую запросил агент русского немца Инго Хаспел. Ранее в «Спартаке» выступал его клиент Андре Шюррле."

      ЗАЧЕМ, спрашивается, вообще на этого Пьера Безухова, ТЬФУ, Макса Безушкова время тратили???
      Узнали, кто его агент - и сразу назад!
      Этот Хаспел уже подгадил Спартаку хорошо один раз с Шюрле.
      Что, ещё раз захотелось?
      Или наступать два раза на одни и те же грабли - фирменный стиль нынешнего руководства клубом???
      Или "звЯзда" из второй бундеслиги тоже чем-то башкирке приглянулся???
      )))

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      Рейтинг: +657

      Hoahin > derrik2000 1 час назад

      И слава Богу что не подписали, такого "усиления" Спартаку не требуется

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      Рейтинг: +18423

      derrik2000 > Hoahin 1 час назад

      Да уже подписали полную кошёлку тёмных лошадок.
      Что дальше будет - неизвестно... (((

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      Рейтинг: +12889

      Cleaner > derrik2000 52 минуты назад

      Зареме АГЕНТ приглянулся, вот и переговаривались...)

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      Рейтинг: +960

      Форвард 79 > Cleaner 33 минуты назад

      Да, но он слишком большие агентские требует))

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      Рейтинг: +11241

      Fusballer 1 час назад

      П...ц усиление...

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