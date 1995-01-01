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    «Манчестер Юнайтед» готов купить Закарию в январе

    «Манчестер Юнайтед» нацелен на полузащитника «Боруссии» из Менхенгладбаха Дениса Закарию. Англичане готовы заплатить за футболиста в январе.

    Предложение агентам Закарии уже сделано. В игроке заинтересован главный тренер манчестерцев Ральф Рангник.

    • Летом Закария станет свободным агентом.
    • 25-летний швейцарец стоит 27 миллионов евро.
    • В сезоне Бундеслиги у опорника 15 матчей, 2 гола, результативный пас.

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    Источник: твиттер Кристиана Фалька

    Глава футбольного отдела издания Sport Bild. Аудитория в твиттере - 309 тысяч подписчиков.

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