«Манчестер Юнайтед» готов купить Закарию в январе

«Манчестер Юнайтед» нацелен на полузащитника «Боруссии» из Менхенгладбаха Дениса Закарию. Англичане готовы заплатить за футболиста в январе.

Предложение агентам Закарии уже сделано. В игроке заинтересован главный тренер манчестерцев Ральф Рангник.