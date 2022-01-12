«Манчестер Юнайтед» готов купить Закарию в январе

«Манчестер Юнайтед» нацелен на полузащитника «Боруссии» из Менхенгладбаха Дениса Закарию. Англичане готовы заплатить за футболиста в январе.
Предложение агентам Закарии уже сделано. В игроке заинтересован главный тренер манчестерцев Ральф Рангник.
- Летом Закария станет свободным агентом.
- 25-летний швейцарец стоит 27 миллионов евро.
- В сезоне Бундеслиги у опорника 15 матчей, 2 гола, результативный пас.
Источник: твиттер Кристиана Фалька
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