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  • Артета – о трансферах: «Сила «Арсенала» в том, что к нам хотят перейти лучшие игроки мира»

Артета – о трансферах: «Сила «Арсенала» в том, что к нам хотят перейти лучшие игроки мира»

12 января 2022, 20:00
4

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос о трансферной политике. Испанец раскрыл преимущество клуба.

«Исторически этот клуб всегда интересовался лучшими игроками мира, и лучшие игроки были заинтересованы в том, чтобы приехать сюда. Могу вам сказать, что ситуация не изменилась. Это наша большая сила», – сказал Артета.

  • У «Арсенала» 6-й по стоимости состав в АПЛ (546 миллионов евро).
  • Клуб идет в АПЛ 4-м.
  • Артета тренирует «Арсенал» больше 2 лет.

Влахович – главная трансферная цель «Арсенала». В нем заинтересован Артета (Daily Mail)

Источник: твиттер Чарльза Уоттса
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Арсенал Артета Микель
Комментарии (4)
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Skull_Boy
1642007091
Серьезно, а почему тогда переходят одни лавочники
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Maxi_7
1642010818
Артета, видать, загипнотизировать топовых игроков такими интервью хочет, как бабка гадалка) жаль только, что с реальностью они не имеют ничего общего... все "звезды" которые переходили в Арсенал - Санчес, Озил, Обамеянг все это были неплохие игроки, но далеко не топовые со своими проблемами и завышенным самомнением, потому и понимали, что ни в один по-настоящему топ клуб они уже не попадали, и последним вариантом для них были тогдашние канониры, которые были уже на смех подняты, но всегда было ощущение, что вот недавно, казалось бы это ещё был топ клуб... в общем самообман и для одних и для других - одни думали, что купили по-настоящему топовых футболистов, а другие полагали, что играют все ещё в топ клубе по итогу и те и другие так и остались со своими фантазиями и амбициями, да и только...
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гууд
1642022400
Загнул конечно) щас решают денюжки, деньги есть, есть и топ игроки, денег нет, есть состав арсенала.
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Psih86
1642026584
Посмотри на свой состав, лучшие в мире ? ;)))
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