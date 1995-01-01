Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    2 Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    3 Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    Угадай бывшего футболиста по новой профессии

    Артета – о трансферах: «Сила «Арсенала» в том, что к нам хотят перейти лучшие игроки мира»

    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос о трансферной политике. Испанец раскрыл преимущество клуба.

    «Исторически этот клуб всегда интересовался лучшими игроками мира, и лучшие игроки были заинтересованы в том, чтобы приехать сюда. Могу вам сказать, что ситуация не изменилась. Это наша большая сила», – сказал Артета.

    • У «Арсенала» 6-й по стоимости состав в АПЛ (546 миллионов евро).
    • Клуб идет в АПЛ 4-м.
    • Артета тренирует «Арсенал» больше 2 лет.

    Влахович – главная трансферная цель «Арсенала». В нем заинтересован Артета (Daily Mail)

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Чарльза Уоттса

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:00
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13223

      Skull_Boy 58 минут назад

      Серьезно, а почему тогда переходят одни лавочники

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92893
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68469
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru