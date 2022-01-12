Артета – о трансферах: «Сила «Арсенала» в том, что к нам хотят перейти лучшие игроки мира»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос о трансферной политике. Испанец раскрыл преимущество клуба.

«Исторически этот клуб всегда интересовался лучшими игроками мира, и лучшие игроки были заинтересованы в том, чтобы приехать сюда. Могу вам сказать, что ситуация не изменилась. Это наша большая сила», – сказал Артета.

У «Арсенала» 6-й по стоимости состав в АПЛ (546 миллионов евро).

Клуб идет в АПЛ 4-м.

Артета тренирует «Арсенал» больше 2 лет.

Влахович – главная трансферная цель «Арсенала». В нем заинтересован Артета (Daily Mail)