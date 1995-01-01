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    Влахович – главная трансферная цель «Арсенала». В нем заинтересован Артета (Daily Mail)

    Лондонский «Арсенал» интересуется нападающим «Фиорентины» Душаном Влаховичем.

    По информации Daily Mail, Влахович – приоритетная трансферная цель клуба в зимнее трансферное окно. В подписании 21-летнего серба заинтересован лично главный тренер «Арсенала» Микель Артета.

    Ожидается, что на трансфер Влаховича лондонскому клубу придется потратить около 70 миллионов евро. Еще 18 миллионов уйдут на комиссионные для окружения игрока.

    Ранее сообщалось, что «Арсенал» предложил за Влаховича 55 миллионов евро и права на полузащитника Лукаса Торрейру.

    • Контракт Влаховича с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2023 года.
    • В сезоне Серии А у серба 19 матчей, 16 голов, 2 результативных паса.
    • Влахович – самый подорожавший игрок 2021-го года (с 16 до 70 миллионов)

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    Источник: Daily Mail

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