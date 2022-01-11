Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Влахович – главная трансферная цель «Арсенала». В нем заинтересован Артета (Daily Mail)

Влахович – главная трансферная цель «Арсенала». В нем заинтересован Артета (Daily Mail)

11 января 2022, 09:25
1

Лондонский «Арсенал» интересуется нападающим «Фиорентины» Душаном Влаховичем.

По информации Daily Mail, Влахович – приоритетная трансферная цель клуба в зимнее трансферное окно. В подписании 21-летнего серба заинтересован лично главный тренер «Арсенала» Микель Артета.

Ожидается, что на трансфер Влаховича лондонскому клубу придется потратить около 70 миллионов евро. Еще 18 миллионов уйдут на комиссионные для окружения игрока.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» предложил за Влаховича 55 миллионов евро и права на полузащитника Лукаса Торрейру.

  • Контракт Влаховича с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2023 года.
  • В сезоне Серии А у серба 19 матчей, 16 голов, 2 результативных паса.
  • Влахович – самый подорожавший игрок 2021-го года (с 16 до 70 миллионов)

Источник: Daily Mail
Англия. Премьер-лига Италия. Серия А Арсенал Фиорентина Влахович Душан
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
portero
1641892781
Никак сторговаться не могут...
Ответить
Главные новости
Генич объяснил, почему «Спартак» не смог победить «Оренбург»
00:50
Реакция Моуринью на уход Месси из сборной Аргентины
00:43
Примера. «Барселона» разнесла «Райо Вальекано» – 5:2! У Рафиньи и Ямаля по дублю
00:30
Генич вынес вердикт по скандальному пенальти «Зенита»
00:23
Ямаль превзошел достижение Месси в «Барселоне»
00:16
АПЛ. «Арсенал» начал защиту чемпионского титула с двух побед подряд
Вчера, 23:57
ЦСКА близок к покупке 10-миллионного форварда
Вчера, 23:49
4
Спиридонов: «Вся Россия считает Семака лицемером, даже «немытые»
Вчера, 23:19
11
Президент Аргентины обратился к Месси, объявившему об уходе из сборной
Вчера, 22:50
ВидеоИгрок Первой лиги во второй раз за месяц ассистировал после сальто с аута
Вчера, 22:37
1
Все новости
Все новости
АПЛ. «Арсенал» начал защиту чемпионского титула с двух побед подряд
Вчера, 23:57
Артета повторил редкое достижение в АПЛ
Вчера, 22:23
«Манчестер Сити» заплатит 76 миллионов за участника ЧМ-2026
Вчера, 21:49
«Челси» может перехватить у «Реала» полузащитника сборной Франции
Вчера, 16:52
Фото«Ливерпуль» оформил трансфер за 145 миллионов
Вчера, 16:00
3
Фото«Манчестер Сити» объявил о переходе бразильца, которого не смог купить «Зенит»
Вчера, 15:23
1
«Челси» согласовал трансфер 18-летнего защитника за 40 миллионов
Вчера, 13:54
Кэррик отреагировал на первую победу «Манчестер Юнайтед» в сезоне
30 августа
Алонсо высказался о победе «Челси» над «Брайтоном» в матче с 7 голами
30 августа
АПЛ. Хет-трик Фернандеша помог «Манчестер Юнайтед» одержать первую победу в сезоне
30 августа
ФотоСаудовский клуб приобрел нападающего сборной Англии за 60+ миллионов
30 августа
Видео84-летний Фергюсон приехал на первый домашний матч «МЮ» в сезоне, несмотря на проблемы с ногой
30 августа
АПЛ. «Челси» забил четыре гола «Брайтону» (4:3)
30 августа
«Барселона» покупает форварда «Арсенала»
30 августа
1
Фото«Челси» подписал чемпиона мира
30 августа
2
АПЛ. «Ливерпуль» снова потерял очки, сыграв вничью с «Ноттингем Форест»
29 августа
Альварес принял решение по возвращению в АПЛ
29 августа
1
Эндрик заинтересовал четыре клуба
29 августа
1
«Ливерпуль» повторит свой трансферный рекорд
29 августа
1
34-летний воспитанник «Челси» погиб в пустыне
29 августа
1
Фото«Астон Вилла» совершила рекордный трансфер
29 августа
1
Хулиан Альварес вместо «Барсы» может вернуться в бывший клуб
29 августа
ФотоЧемпион АПЛ пополнил кипрский клуб
29 августа
АПЛ. «Манчестер Сити» разгромил на выезде «Пэлас» (4:1), у Холанда дубль
28 августа
«Арсенал» продаст вингера сборной Бразилии в Саудовскую Аравию за сумму свыше 65 миллионов
28 августа
«Челси» согласовал трансфер нового вратаря
27 августа
«Арсенал» избавился от игрока, пробывшего 19 лет в клубе
27 августа
Фото«Астон Вилла» подписала 7-кратного чемпиона Германии
27 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+