«Арсенал» предложил за Влаховича 55 миллионов и Торрейру (La Gazzetta dello Sport)

Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович может перейти в «Арсенал».

По информации Fanta Calcio со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, английский клуб готов заплатить за 21-летнего серба 55 миллионов евро и отдать полузащитника Лукаса Торрейру.

Уругваец играет за «Фиорентину» на правах аренды. Итальянский клуб хочет воспользоваться опцией выкупа Торрейры у «Арсенала» за 15 миллионов евро.

Контракт Влаховича с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2023 года.

В сезоне Серии А у серба 19 матчей, 16 голов, 2 результативных паса.

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