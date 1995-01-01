Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    2 Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    3 Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?

    «Арсенал» предложил за Влаховича 55 миллионов и Торрейру (La Gazzetta dello Sport)

    Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович может перейти в «Арсенал».

    По информации Fanta Calcio со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, английский клуб готов заплатить за 21-летнего серба 55 миллионов евро и отдать полузащитника Лукаса Торрейру.

    Уругваец играет за «Фиорентину» на правах аренды. Итальянский клуб хочет воспользоваться опцией выкупа Торрейры у «Арсенала» за 15 миллионов евро.

    • Контракт Влаховича с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2023 года.
    • В сезоне Серии А у серба 19 матчей, 16 голов, 2 результативных паса.
    • Влахович – самый подорожавший игрок 2021-го года (с 16 до 70 миллионов)

    Влахович мечтает о переходе в «Реал». Клуб не заинтересован в форварде

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Fanta Calcio

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:23
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +797

      Лфшт 1 час назад

      В заголовке "предложил". В тексте готов предложить. Бомбардир писдаболы как всегда

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92615
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68402
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru