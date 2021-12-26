Влахович мечтает о переходе в «Реал». Клуб не заинтересован в форварде

Нападающий Душан Влахович хочет остаться в «Фиорентине» до конца сезона. Форвард намерен стать лучшим бомбардиром этого розыгрыша Серии А и вывести клуб в еврокубки.

«Фиорентина» готова продать 21-летнего серба летом за 70 миллионов евро.

Сам Влахович мечтает о «Реале», но мадридский клуб в нем не заинтересован.