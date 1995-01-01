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    Суд не принял иск подрядчика строительства «ВЭБ-Арены» о банкротстве ЦСКА

    Арбитражный суд города Москвы отказался принимать к рассмотрению иск фирмы ООО «Бета», подрядчика строительства стадиона ЦСКА, о банкротстве столичного клуба.

    Ранее Девятый арбитражный апелляционный суд рассмотрел иск ООО «Бета» к ЦСКА и частично удовлетворил жалобу компании, постановив взыскать с ЦСКА 348 миллионов рублей.

    Изначально истец требовал 491 миллион. Это неправомерно удержанные деньги в качестве компенсации за нарушение сроков выполнения работ.

    Сумма договора ЦСКА с подрядчиком на строительство стадиона и офисно-гостиничного комплекса превышала 11 миллиардов рублей.

    Юрист ЦСКА: «Иск о банкротстве – попытка давления на клуб»

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    Источник: ТАСС

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