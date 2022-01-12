Суд не принял иск подрядчика строительства «ВЭБ-Арены» о банкротстве ЦСКА

Арбитражный суд города Москвы отказался принимать к рассмотрению иск фирмы ООО «Бета», подрядчика строительства стадиона ЦСКА, о банкротстве столичного клуба.

Ранее Девятый арбитражный апелляционный суд рассмотрел иск ООО «Бета» к ЦСКА и частично удовлетворил жалобу компании, постановив взыскать с ЦСКА 348 миллионов рублей.

Изначально истец требовал 491 миллион. Это неправомерно удержанные деньги в качестве компенсации за нарушение сроков выполнения работ.

Сумма договора ЦСКА с подрядчиком на строительство стадиона и офисно-гостиничного комплекса превышала 11 миллиардов рублей.

Юрист ЦСКА: «Иск о банкротстве – попытка давления на клуб»