Подрядчик строительства «ВЭБ-Арены» подал иск о признании ЦСКА банкротом

Иркутская фирма ООО «Бета», подрядчик строительства стадиона ЦСКА, подала заявление в суд о признании московского клуба банкротом, сообщается на сайте картотеки арбитражных дел.

Ранее Девятый арбитражный апелляционный суд рассмотрел иск ООО «Бета» к ЦСКА и частично удовлетворил жалобу компании, постановив взыскать с ЦСКА 348 миллионов рублей.

Изначально истец требовал 491 миллион. Это неправомерно удержанные деньги в качестве компенсации за нарушение сроков выполнения работ.

Сумма договора ЦСКА с подрядчиком на строительство стадиона и офисно-гостиничного комплекса превышала 11 миллиардов рублей.