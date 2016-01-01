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    Подрядчик строительства «ВЭБ-Арены» подал иск о признании ЦСКА банкротом

    Иркутская фирма ООО «Бета», подрядчик строительства стадиона ЦСКА, подала заявление в суд о признании московского клуба банкротом, сообщается на сайте картотеки арбитражных дел.

    Ранее Девятый арбитражный апелляционный суд рассмотрел иск ООО «Бета» к ЦСКА и частично удовлетворил жалобу компании, постановив взыскать с ЦСКА 348 миллионов рублей.

    Изначально истец требовал 491 миллион. Это неправомерно удержанные деньги в качестве компенсации за нарушение сроков выполнения работ.

    Сумма договора ЦСКА с подрядчиком на строительство стадиона и офисно-гостиничного комплекса превышала 11 миллиардов рублей.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 14:43
    Комментарии9
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      Рейтинг: +31

      Дубина 5 минут назад

      Сдохла конятина)))
      Скоро бомжарнику такое предстоит пережить и не будут зулусов по 40 лям покупать,а в аренду брать у коней васина с чаловым)))

      0
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      Рейтинг: +2094

      ПалкоВводецъ 29 минут назад

      Как подключились госструктуры ВЭБа и Шувалов так в конюшне пошел раздрай. Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +12687

      Cleaner 1 час назад

      Этот Подрядчик сам банкрот. Иначе не марал бы свою репутацию и не требовал денег за НЕВОВРЕМЯ выполненную работу. Для Гинера и ВЭБ сумма смешная, но уши ослиные этой "Бете", а не деньги!

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      Рейтинг: +12148

      NewLife 1 час назад

      Конюшня уже была практическим банкротом, когда долги выкупил госбанк ВЭБ. Если гос.деньгами опять прикроют этот позор Гинера и Ко, то это скандал.

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      Рейтинг: +10813

      Вомбат > NewLife 58 минут назад

      Прикроют, не сомневайтесь. Но это не скандал, а рутина. Так устроен наш футбол. Госкомпании его спонсируют и содержат. А значит и несут ответственность за все косяки управленцев. Исключение -- Краснодар -- только подтверждает правило. Спартак не исключение. Лукойл хоть и принадлежит частным лицам, все они хорошо завязаны с государством, а господин Федун - вообще офицер такого ведомства, откуда отставок не бывает.

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      Рейтинг: +406

      gunstilzit > Вомбат 10 минут назад

      А Магнит вопреки государству развивался?
      Не смешите!

      1
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      Рейтинг: +5189

      Semenycch 1 час назад

      Похоже Гинер доигрался в свои экономические игры?

      2
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      Рейтинг: +23696

      vladimir-7 > Semenycch 1 час назад

      За всё, теперь, отвечает ВЭБ и И. Шувалов. Ещё одного,
      типа влащича, продаст и порядок.

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      Рейтинг: +12687

      Cleaner > Semenycch 57 минут назад

      Для Гинера эти 348 миллионов как для Вас три рубля. Но Гинер их не отдаст из принципа. Не смогла Бета вовремя работу сделать, вот и вычли ей из причитающейся суммы эти деньги.

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