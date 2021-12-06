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    Суд взыскал с ЦСКА 348 миллионов рублей по договору на строительство «ВЭБ Арены»

    Девятый арбитражный апелляционный суд рассмотрел иск ООО «Бета» – правопреемника обанкротившегося ООО «Ф-Групп», который был генподрядчиком строительства стадиона «ВЭБ-Арена».

    Суд частично удовлетворил жалобу компании и постановил взыскать с ЦСКА 348 миллионов рублей.

    Изначально истец требовал 491 миллион. Это неправомерно удержанные деньги в качестве компенсации за нарушение сроков выполнения работ.

    Сумма договора ЦСКА с подрядчиком на строительство стадиона и офисно-гостиничного комплекса превышала 11 миллиардов рублей.

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    Источник: «Р-Спорт»

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