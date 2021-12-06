Суд взыскал с ЦСКА 348 миллионов рублей по договору на строительство «ВЭБ Арены»

Девятый арбитражный апелляционный суд рассмотрел иск ООО «Бета» – правопреемника обанкротившегося ООО «Ф-Групп», который был генподрядчиком строительства стадиона «ВЭБ-Арена».

Суд частично удовлетворил жалобу компании и постановил взыскать с ЦСКА 348 миллионов рублей.

Изначально истец требовал 491 миллион. Это неправомерно удержанные деньги в качестве компенсации за нарушение сроков выполнения работ.

Сумма договора ЦСКА с подрядчиком на строительство стадиона и офисно-гостиничного комплекса превышала 11 миллиардов рублей.