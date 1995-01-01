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    Юрист ЦСКА: «Иск о банкротстве – попытка давления на клуб»

    Адвокат Александр Первушин, представляющий ЦСКА в суде с ООО «Бета», прокомментировал обращение фирмы в суд с иском о признании ЦСКА банкротом.

    «Отметим, что сама по себе подача заявления в суд и банкротство компании далеко не одно и то же. Подобные заявления недобросовестные оппоненты могут подавать хоть каждый день.

    На самом деле у компании «Бета» отсутствуют основания для обращения в суд с подобным заявлением. Мы сообщили суду свою позицию и ожидаем, что в принятии заявления будет отказано.

    Честно говоря, в сложившейся ситуации подобное поведение оппонентов выглядит как злоупотребление процессуальными правами и попытка давления на нас.

    У нас есть два решения судов первой и апелляционной инстанции, диаметрально противоположных друг другу. Одно из них на 100 процентов в нашу пользу.

    В настоящее время мы подали кассационную жалобу и ходатайство о приостановлении судебного акта апелляционной инстанции. Отметим, что наше ходатайство уже удовлетворено. То есть решение апелляционного суда приостановлено. О чем прекрасно известно другой стороне», – сказал Первушин.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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