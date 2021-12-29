Юрист ЦСКА: «Иск о банкротстве – попытка давления на клуб»

Адвокат Александр Первушин, представляющий ЦСКА в суде с ООО «Бета», прокомментировал обращение фирмы в суд с иском о признании ЦСКА банкротом.

«Отметим, что сама по себе подача заявления в суд и банкротство компании далеко не одно и то же. Подобные заявления недобросовестные оппоненты могут подавать хоть каждый день.

На самом деле у компании «Бета» отсутствуют основания для обращения в суд с подобным заявлением. Мы сообщили суду свою позицию и ожидаем, что в принятии заявления будет отказано.

Честно говоря, в сложившейся ситуации подобное поведение оппонентов выглядит как злоупотребление процессуальными правами и попытка давления на нас.

У нас есть два решения судов первой и апелляционной инстанции, диаметрально противоположных друг другу. Одно из них на 100 процентов в нашу пользу.

В настоящее время мы подали кассационную жалобу и ходатайство о приостановлении судебного акта апелляционной инстанции. Отметим, что наше ходатайство уже удовлетворено. То есть решение апелляционного суда приостановлено. О чем прекрасно известно другой стороне», – сказал Первушин.