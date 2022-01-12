Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Газзаев: «Оптимальный вариант для РПЛ – 18 команд. Мы обязательно должны это сделать»

Газзаев: «Оптимальный вариант для РПЛ – 18 команд. Мы обязательно должны это сделать»

12 января 2022, 12:31
10

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев считает, что РПЛ нужно увеличить до 18 команд. Это рекомендация УЕФА.

«Это очень важный вопрос для такой огромной страны, как Россия. У нас большие возможности, прекрасная инфраструктура. Оптимальный вариант для РПЛ – 18 клубов. И УЕФА тоже рекомендует, чтобы в чемпионатах было не больше 20, но не меньше 18 команд. Это дает возможность УЕФА составить единый европейский календарь, в том числе для сборных.

Мы провели чемпионат мира, есть стадионы. Мы обязательно должны увеличить количество команд в РПЛ», – сказал Газзаев в эфире телеканала «Матч ТВ».

  • ЦСКА с Газзаевым брал Кубок УЕФА.
  • До 2021 года Газзаев был депутатом Госдумы.
  • В качестве игрока Газзаев брал Кубок СССР в 1984 году.

Газзаев: «Ни в коем случае в РПЛ нельзя вводить потолок зарплат. Кто к нам приедет из иностранцев хорошего уровня?»

Ловчев: «Дзюба, Иван Игнатьев – это позорище, их надо изгонять из футбола. Один дрочит на камеру, другой танцует»

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
portero
1641980039
Еще не играть в декабре и конце ноября, весной тоже самое. С нашим климатом давайте летом побольше игр. Будет меньше травм и футбол , а не катание по льду...
Ответить
paracetamol
1641980559
Уберите дурака из Думы и отправьте в ЦСКА!
Ответить
Олег1204
1641982804
пес смердячий
Ответить
R_a_i_n
1641984448
Этот пёс уже объединил два чемпионата.
Ответить
Spirit_78
1641985440
Видимо, это нужно для того, чтобы в год ликвидировались не по 1-2 клуба, а по 3-4.
Ответить
ab15488
1641986854
Мразматик. Делает взаимоисключающие заявления. Против потолка зарплат, но за 18 клубов - это как?? Городские бюджеты тупо не тянут раздутые финансовые запросы клубов и РПЛ. А мы на современных футболеров гоним - мол недалекие. Этот кретин всю жизнь провел в футболе, но так ничего и не понял..
Ответить
Блямба
1641987459
Мы,сначала усы сбрей.. Прибежал..на собачью свадьбу.
Ответить
vladimir-7
1641995304
Сначала постройте крытые стадионы с отличной инфраструктурой, а вот потом увеличивайте количество команд в РПЛ и, наконец, займитесь серьёзно детским футболом в России.
Ответить
Hektor 84
1642011172
Надо понизить зарплаты футболистов россиян в бюджетных клубах. Тогда клубам легче будет тянуть лямку.
Ответить
Главные новости
Гонду близок к уходу из ЦСКА
01:13
Ямаль побил рекорды Холанда и Мбаппе
01:00
Генич объяснил, почему «Спартак» не смог победить «Оренбург»
00:50
Реакция Моуринью на уход Месси из сборной Аргентины
00:43
Примера. «Барселона» разнесла «Райо Вальекано» – 5:2! У Рафиньи и Ямаля по дублю
00:30
Генич вынес вердикт по скандальному пенальти «Зенита»
00:23
Ямаль превзошел достижение Месси в «Барселоне»
00:16
АПЛ. «Арсенал» начал защиту чемпионского титула с двух побед подряд
Вчера, 23:57
ЦСКА близок к покупке 10-миллионного форварда
Вчера, 23:49
6
Спиридонов: «Вся Россия считает Семака лицемером, даже «немытые»
Вчера, 23:19
11
Все новости
Все новости
ЦСКА близок к покупке 10-миллионного форварда
Вчера, 23:49
6
Спиридонов: «Вся Россия считает Семака лицемером, даже «немытые»
Вчера, 23:19
11
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
Вчера, 22:57
1
Орлов: «Семак допустил педагогический просчет»
Вчера, 22:14
1
В Аргентине анонсировали трансфер «Краснодара»
Вчера, 21:57
1
Гурцкая объяснил поведение Талалаева: «Я испугался, что это будет поводом его уволить»
Вчера, 21:40
3
Легионер «Крыльев Советов»: «Я боялся возвращаться в РПЛ»
Вчера, 21:21
В «Локомотиве» согласовали покупку двух игроков
Вчера, 20:57
7
Гурцкая – о будущем Мостового: «Сейчас на повестке есть только один клуб»
Вчера, 20:42
5
Экс-тренер «Динамо»: «Очевидно же, что «Зенит» тащат судьи»
Вчера, 20:27
23
«Спартак» предложил 12 миллионов за полузащитника «Бетиса»
Вчера, 19:52
6
Лидер «Краснодара» улетел на неделю в Европу
Вчера, 19:41
1
Агент Дивеева – об удалении в матче с «Факелом»: «По духу футбола надо отменять»
Вчера, 19:19
6
«Рома» увеличила предложение по бразильцу из «Зенита»
Вчера, 18:51
16
Семин раскритиковал «Спартак»: «Такие осечки непозволительны»
Вчера, 18:38
6
Кордоба прокомментировал отмененный пенальти в ворота «Краснодара» в игре с «Ростовом»
Вчера, 18:24
Мостовой – о тренере «Балтики»: «Как он рот посмел свой открыть? Физруки, блин»
Вчера, 18:17
7
«Рубин» нашел замену для Даку в Колумбии
Вчера, 18:06
2
Орлов обвинил судью в удалении Дивеева в матче «Факел» – «Зенит»
Вчера, 17:51
15
Ведерников из «Оренбурга» прошелся по игрокам «Спартака»: «Солари любит полежать, бедный Даку бегал в соплях»
Вчера, 17:30
33
Бителло отреагировал на слова Тюкавина о бразильцах в «Динамо»
Вчера, 17:17
1
Ташуев – о «Балтике»: «Так играют «ПСЖ» и «Барселона»
Вчера, 16:58
7
Пиняев прокомментировал продажу лидеров «Локомотива»
Вчера, 16:55
3
«Ростов» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Краснодаром»
Вчера, 16:38
19
Ванда отреагировала на необычные сексуальные утехи Макси Лопеса в Москве
Вчера, 16:34
2
Новая информация о переходе Головина в «Зенит»
Вчера, 16:28
18
Россиянин из МЛС близок к возвращению в РПЛ
Вчера, 16:12
Макси Лопес – о вечеринках в Москве: «Ты спускался в подвал, и перед тобой открывался невероятный мир»
Вчера, 15:56
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+