Газзаев: «Оптимальный вариант для РПЛ – 18 команд. Мы обязательно должны это сделать»

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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев считает, что РПЛ нужно увеличить до 18 команд. Это рекомендация УЕФА.
«Это очень важный вопрос для такой огромной страны, как Россия. У нас большие возможности, прекрасная инфраструктура. Оптимальный вариант для РПЛ – 18 клубов. И УЕФА тоже рекомендует, чтобы в чемпионатах было не больше 20, но не меньше 18 команд. Это дает возможность УЕФА составить единый европейский календарь, в том числе для сборных.
Мы провели чемпионат мира, есть стадионы. Мы обязательно должны увеличить количество команд в РПЛ», – сказал Газзаев в эфире телеканала «Матч ТВ».
- ЦСКА с Газзаевым брал Кубок УЕФА.
- До 2021 года Газзаев был депутатом Госдумы.
- В качестве игрока Газзаев брал Кубок СССР в 1984 году.
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