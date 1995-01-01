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    Газзаев: «Оптимальный вариант для РПЛ – 18 команд. Мы обязательно должны это сделать»

    Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев считает, что РПЛ нужно увеличить до 18 команд. Это рекомендация УЕФА.

    «Это очень важный вопрос для такой огромной страны, как Россия. У нас большие возможности, прекрасная инфраструктура. Оптимальный вариант для РПЛ – 18 клубов. И УЕФА тоже рекомендует, чтобы в чемпионатах было не больше 20, но не меньше 18 команд. Это дает возможность УЕФА составить единый европейский календарь, в том числе для сборных.

    Мы провели чемпионат мира, есть стадионы. Мы обязательно должны увеличить количество команд в РПЛ», – сказал Газзаев в эфире телеканала «Матч ТВ».

    • ЦСКА с Газзаевым брал Кубок УЕФА.
    • До 2021 года Газзаев был депутатом Госдумы.
    • В качестве игрока Газзаев брал Кубок СССР в 1984 году.

    Газзаев: «Ни в коем случае в РПЛ нельзя вводить потолок зарплат. Кто к нам приедет из иностранцев хорошего уровня?»

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    Источник: «Советский спорт»

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +10

      uils 5 минут назад

      Пpoгнозы футбольныx матчей pro100bets.ru

      0
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      Рейтинг: +3753

      Блямба 24 минуты назад

      Мы,сначала усы сбрей..
      Прибежал..на собачью свадьбу.

      2
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      Рейтинг: +1364

      ab15488 34 минуты назад

      Мразматик. Делает взаимоисключающие заявления. Против потолка зарплат, но за 18 клубов - это как?? Городские бюджеты тупо не тянут раздутые финансовые запросы клубов и РПЛ. А мы на современных футболеров гоним - мол недалекие. Этот кретин всю жизнь провел в футболе, но так ничего и не понял..

      0
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      Рейтинг: +3093

      Spirit_78 57 минут назад

      Видимо, это нужно для того, чтобы в год ликвидировались не по 1-2 клуба, а по 3-4.

      0
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      Рейтинг: +5254

      R_a_i_n 1 час назад

      Этот пёс уже объединил два чемпионата.

      2
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      Рейтинг: +1674

      Олег1204 1 час назад

      пес смердячий

      1
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      Рейтинг: +15270

      paracetamol 2 часа назад

      Уберите дурака из Думы и отправьте в ЦСКА!

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      Рейтинг: +56399

      portero 2 часа назад

      Еще не играть в декабре и конце ноября, весной тоже самое. С нашим климатом давайте летом побольше игр. Будет меньше травм и футбол , а не катание по льду...

      0
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      Рейтинг: +3093

      Spirit_78 > portero 56 минут назад

      В нечётные годы это возможно. А в чётные по понятным причинам так не получится сделать.

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