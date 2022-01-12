Газзаев: «Оптимальный вариант для РПЛ – 18 команд. Мы обязательно должны это сделать»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев считает, что РПЛ нужно увеличить до 18 команд. Это рекомендация УЕФА.

«Это очень важный вопрос для такой огромной страны, как Россия. У нас большие возможности, прекрасная инфраструктура. Оптимальный вариант для РПЛ – 18 клубов. И УЕФА тоже рекомендует, чтобы в чемпионатах было не больше 20, но не меньше 18 команд. Это дает возможность УЕФА составить единый европейский календарь, в том числе для сборных.

Мы провели чемпионат мира, есть стадионы. Мы обязательно должны увеличить количество команд в РПЛ», – сказал Газзаев в эфире телеканала «Матч ТВ».

ЦСКА с Газзаевым брал Кубок УЕФА.

До 2021 года Газзаев был депутатом Госдумы.

В качестве игрока Газзаев брал Кубок СССР в 1984 году.

Газзаев: «Ни в коем случае в РПЛ нельзя вводить потолок зарплат. Кто к нам приедет из иностранцев хорошего уровня?»

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