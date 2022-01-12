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  • Газзаев: «Ни в коем случае в РПЛ нельзя вводить потолок зарплат. Кто к нам приедет из иностранцев хорошего уровня?»

Газзаев: «Ни в коем случае в РПЛ нельзя вводить потолок зарплат. Кто к нам приедет из иностранцев хорошего уровня?»

12 января 2022, 10:14
9

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев считает, что потолок зарплат в РПЛ не нужен. Это сделает чемпионат непривлекательным для легионеров.

«А что касается потолка зарплат, считаю, что ни в коем случае этого нельзя делать. У нас есть пять клубов, игроки которых получают большие зарплаты, и есть десять клубов с зарплатами среднего уровня. От наших лидеров мы ждем, что они будут хорошо выступать на международной арене, что давало бы нам возможность привлекать иностранцев хорошего уровня. Это очень важно. Если мы снизим потолок зарплат, что тогда получится? Кто к нам приедет?» – сказал Газзаев в эфире телеканала «Матч ТВ».

  • ЦСКА с Газзаевым брал Кубок УЕФА.
  • До 2021 года Газзаев был депутатом Госдумы.
  • В качестве игрока Газзаев брал Кубок СССР в 1984 году.

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (9)
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acor94
1641973992
Потолок зарплат ввести только для русских игроков. А зулусам продолжать платить миллионы. Только так!
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Блямба
1641977115
Нахватался гад.. "про потолок зарплат"
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PsihoLirick
1641978305
У нас есть иностранцы хорошего уровня?
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msh88
1641979032
Потолок ввести, так может чаще за границу начнут уезжать. А то у нас на лавке миллионы получают, даже можно не бегать
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ab15488
1641979060
Ну да, Маркизио вывел Зенит на новый уровень, а Карлос и Это,о прославили Анжи в Лиге чемпионов. Надо больше таких "супер" футболистов в РПЛ!!
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paracetamol
1641980905
Не приедут, и не надо. Своих надо воспитывать, а не покупать ч-ж и всякое старьё с европомойки!
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portero
1641983316
Лучше бы снизили зарплаты ворам в госкорпорациях и депутатские фонды они главные откатчики и любители попилить...
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Hektor 84
1642011007
Потолок зарплат только для российских футболистов
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