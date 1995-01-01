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    Газзаев: «Ни в коем случае в РПЛ нельзя вводить потолок зарплат. Кто к нам приедет из иностранцев хорошего уровня?»

    Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев считает, что потолок зарплат в РПЛ не нужен. Это сделает чемпионат непривлекательным для легионеров.

    «А что касается потолка зарплат, считаю, что ни в коем случае этого нельзя делать. У нас есть пять клубов, игроки которых получают большие зарплаты, и есть десять клубов с зарплатами среднего уровня. От наших лидеров мы ждем, что они будут хорошо выступать на международной арене, что давало бы нам возможность привлекать иностранцев хорошего уровня. Это очень важно. Если мы снизим потолок зарплат, что тогда получится? Кто к нам приедет?» – сказал Газзаев в эфире телеканала «Матч ТВ».

    • ЦСКА с Газзаевым брал Кубок УЕФА.
    • До 2021 года Газзаев был депутатом Госдумы.
    • В качестве игрока Газзаев брал Кубок СССР в 1984 году.

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    Источник: «Советский спорт»

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    Сегодня, 10:14
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2251

      acor94 35 минут назад

      Потолок зарплат ввести только для русских игроков. А зулусам продолжать платить миллионы. Только так!

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