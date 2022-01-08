ЦСКА – претендент на опорника «Севильи» Гуделя

На опорного полузащитника «Севильи» Неманью Гуделя есть несколько претендентов. В их число входит ЦСКА.
Также серб интересен «Валенсии», «Гранаде», «Алавесу». Однако сам игрок сейчас не планирует покидать клуб.
- Контракт 30-летнего Гуделя истекает в следующем году.
- Он стоит 4 миллиона евро.
- «Севилья» идет в Примере 2-й.
Источник: твиттер Хосе Мануэля Родригеса
Испанский журналист, специализирующийся на «Севилье». Редактор издания La Colina de Nervión, которое также пишет про севильский клуб.