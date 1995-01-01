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    ЦСКА – претендент на опорника «Севильи» Гуделя

    На опорного полузащитника «Севильи» Неманью Гуделя есть несколько претендентов. В их число входит ЦСКА.

    Также серб интересен «Валенсии», «Гранаде», «Алавесу». Однако сам игрок сейчас не планирует покидать клуб.

    • Контракт 30-летнего Гуделя истекает в следующем году.
    • Он стоит 4 миллиона евро.
    • «Севилья» идет в Примере 2-й.

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    Источник: твиттер Хосе Мануэля Родригеса

    Испанский журналист, специализирующийся на «Севилье». Редактор издания La Colina de Nervión, которое также пишет про севильский клуб.

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    Сегодня, 16:42
    Комментарии1
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      Рейтинг: +30

      Баба Дуня 1 минуту назад

      Короче все не нужное кони подбирают,гинер не меняется,халява халява(((

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