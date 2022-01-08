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Семшов: «Зенит» по составу сильнее «Бетиса»

8 января 2022, 13:48
19

Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Семшов поделился ожиданиями от противостояния петербуржцев и «Бетиса» в плей-офф Лиги Европы.

«Бетис» не является грандом испанского футбола, в этом году команда неплохо выступает в чемпионате, но не надо забывать, что «Атлетико» выступает неудачно, «Барселона» играет совсем неудачно.

Поэтому достаточно хороший жребий, команда, с которой можно играть. «Зенит» по составу сильнее «Бетиса».

Минимальное преимущество испанской команды в том, что «Зенит» только начнет играть после паузы. Но все же я думаю, что жребий достаточно удачный, команду можно проходить.

«Зенит» приложит максимум усилий. Но игра покажет, иногда заведомо слабый соперник побеждает сильного, футбол непредсказуем, но в целом жребий сносный», – считает Семшов.

  • «Зенит» примет «Бетис» 17 февраля.
  • Ответный матч пройдет спустя неделю в Испании.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Лига Европы Зенит Бетис Семшов Игорь
Комментарии (19)
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Aleksey!
1641639148
Да какая разница сильнее или нет. Результат то будет провальным для Зенита, как обычно для клубов РПЛ.
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Garrincha58
1641639638
Семшов вы после праздников что ли?
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Project Бабангида
1641639980
если пацаны писюнами начнут мериться то питерский будет конечно подлинней (Артём сделает разницу). а вот кто кому присунет, тут вопрос
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Plyash
1641639986
Ещё один словоблуд нарисовался - ляпнуть не пойми чего,только чтобы проявиться в медиа пространстве.Наймись на МатТВ,там экспертов не хватает.
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Азбука
1641640146
Зенит сильнее Бетиса, а испанский чемпионат отстой в сравнении с российским. Семшов великий аналитик и экстрасенс. Побежал за шампанским, чтоб отметить победу,.... Но и бутылку горькой прихвачу, если промашка выйдет у предсказателя в десятой цифре после запятой.
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portero
1641652877
игра расставит всё, а с такими шапкозакидательскими подходами точно проиграют, Семак плывёт в ЕК, не может команду подготовить к играм....
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Lenin26
1641662840
Ну-ну,походу он чемп. Испании не смотрит,вот и говорит такую ерунду.
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Давид59
1641669562
Много раз писал. Повторюсь. Набор дорогих игроков не обязательно сильная команда. Зенит эту аксиому каждый год подтверждает.
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NewLife
1641672875
Кто сильнее, будет написано на табло после финального свистка. Чтобы базар не был беспонтовым, тотализатор всегда готов согласиться (правда перед игрой.)
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mamba9090909
1641716396
Сильнее по составу не значит, что сильнее по игре.
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