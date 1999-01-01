Семшов: «Зенит» по составу сильнее «Бетиса»

Так вы по составу сильнее Тулы раз так в 10. а они вас отпороли и бомжатник покатил к голубым львам. был на матче получил такое удовольствие. ну так же как и сЮВЕ.и ЧЕЛСИ
Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Семшов поделился ожиданиями от противостояния петербуржцев и «Бетиса» в плей-офф Лиги Европы.
«Бетис» не является грандом испанского футбола, в этом году команда неплохо выступает в чемпионате, но не надо забывать, что «Атлетико» выступает неудачно, «Барселона» играет совсем неудачно.
Поэтому достаточно хороший жребий, команда, с которой можно играть. «Зенит» по составу сильнее «Бетиса».
Минимальное преимущество испанской команды в том, что «Зенит» только начнет играть после паузы. Но все же я думаю, что жребий достаточно удачный, команду можно проходить.
«Зенит» приложит максимум усилий. Но игра покажет, иногда заведомо слабый соперник побеждает сильного, футбол непредсказуем, но в целом жребий сносный», – считает Семшов.
- «Зенит» примет «Бетис» 17 февраля.
- Ответный матч пройдет спустя неделю в Испании.