Семшов: «Зенит» по составу сильнее «Бетиса»

Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Семшов поделился ожиданиями от противостояния петербуржцев и «Бетиса» в плей-офф Лиги Европы.

«Бетис» не является грандом испанского футбола, в этом году команда неплохо выступает в чемпионате, но не надо забывать, что «Атлетико» выступает неудачно, «Барселона» играет совсем неудачно.

Поэтому достаточно хороший жребий, команда, с которой можно играть. «Зенит» по составу сильнее «Бетиса».

Минимальное преимущество испанской команды в том, что «Зенит» только начнет играть после паузы. Но все же я думаю, что жребий достаточно удачный, команду можно проходить.

«Зенит» приложит максимум усилий. Но игра покажет, иногда заведомо слабый соперник побеждает сильного, футбол непредсказуем, но в целом жребий сносный», – считает Семшов.