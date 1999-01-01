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    Семшов: «Зенит» по составу сильнее «Бетиса»

    Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Семшов поделился ожиданиями от противостояния петербуржцев и «Бетиса» в плей-офф Лиги Европы.

    «Бетис» не является грандом испанского футбола, в этом году команда неплохо выступает в чемпионате, но не надо забывать, что «Атлетико» выступает неудачно, «Барселона» играет совсем неудачно.

    Поэтому достаточно хороший жребий, команда, с которой можно играть. «Зенит» по составу сильнее «Бетиса».

    Минимальное преимущество испанской команды в том, что «Зенит» только начнет играть после паузы. Но все же я думаю, что жребий достаточно удачный, команду можно проходить.

    «Зенит» приложит максимум усилий. Но игра покажет, иногда заведомо слабый соперник побеждает сильного, футбол непредсказуем, но в целом жребий сносный», – считает Семшов.

    • «Зенит» примет «Бетис» 17 февраля.
    • Ответный матч пройдет спустя неделю в Испании.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 13:48
    Комментарии8
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      Рейтинг: +294

      Suvorov51 1 час назад

      Так вы по составу сильнее Тулы раз так в 10. а они вас отпороли и бомжатник покатил к голубым львам. был на матче получил такое удовольствие. ну так же как и сЮВЕ.и ЧЕЛСИ

      1
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      Рейтинг: +5325

      Semenycch > Suvorov51 14 минут назад

      Это свинья пишет? Может вспомнишь, что произошло со свиньями в прошлом году?

      0
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      Рейтинг: +69

      Азбука 2 часа назад

      Зенит сильнее Бетиса, а испанский чемпионат отстой в сравнении с российским. Семшов великий аналитик и экстрасенс. Побежал за шампанским, чтоб отметить победу,.... Но и бутылку горькой прихвачу, если промашка выйдет у предсказателя в десятой цифре после запятой.

      1
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      Рейтинг: +10235

      playsh 2 часа назад

      Ещё один словоблуд нарисовался - ляпнуть не пойми чего,только чтобы проявиться в медиа пространстве.Наймись на МатТВ,там экспертов не хватает.

      3
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      Рейтинг: +19780

      JTherry > playsh 49 минут назад

      по составу сильнее, не значит, что по качеству игры сильнее, впрочем, осталось ждать недолго, февраль не за горами - там и увидим, who is who...)

      0
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      Рейтинг: +38429

      Project Бабангида 2 часа назад

      если пацаны писюнами начнут мериться то питерский будет конечно
      подлинней (Артём сделает разницу).
      а вот кто кому присунет, тут вопрос

      2
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      Рейтинг: +15603

      Garrincha58 2 часа назад

      Семшов вы после праздников что ли?

      2
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      Рейтинг: +524

      Aleksey! 2 часа назад

      Да какая разница сильнее или нет. Результат то будет провальным для Зенита, как обычно для клубов РПЛ.

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