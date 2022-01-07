Алан Патрик: «В 2022 году «Шахтер» будет еще сильнее»

Полузащитник «Шахтера» Алан Патрик обнадежил фанатов на старте 2022 года. Также он поблагодарил их за поддержку.
«Хочу поблагодарить всех фанатов за поддержку и каждого, кто проголосовал за мой гол (болельщики признали мяч бразильца лучшим в 2021 году – прим. «Бомбардира»). В 2022 году мы будем еще сильнее, чтобы как можно чаще радовать наших болельщиков», – заверил Патрик.
- «Шахтер» идет в УПЛ 1-м.
- В декабре команда вылетела из еврокубков.
- Патрик принадлежит «Шахтеру» с 2011 года.
Источник: официальный сай «Шахтера»