Алан Патрик: «В 2022 году «Шахтер» будет еще сильнее»

Полузащитник «Шахтера» Алан Патрик обнадежил фанатов на старте 2022 года. Также он поблагодарил их за поддержку.

«Хочу поблагодарить всех фанатов за поддержку и каждого, кто проголосовал за мой гол (болельщики признали мяч бразильца лучшим в 2021 году – прим. «Бомбардира»). В 2022 году мы будем еще сильнее, чтобы как можно чаще радовать наших болельщиков», – заверил Патрик.