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    Алан Патрик: «В 2022 году «Шахтер» будет еще сильнее»

    Полузащитник «Шахтера» Алан Патрик обнадежил фанатов на старте 2022 года. Также он поблагодарил их за поддержку.

    «Хочу поблагодарить всех фанатов за поддержку и каждого, кто проголосовал за мой гол (болельщики признали мяч бразильца лучшим в 2021 году – прим. «Бомбардира»). В 2022 году мы будем еще сильнее, чтобы как можно чаще радовать наших болельщиков», – заверил Патрик.

    • «Шахтер» идет в УПЛ 1-м.
    • В декабре команда вылетела из еврокубков.
    • Патрик принадлежит «Шахтеру» с 2011 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сай «Шахтера»

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    07.01.2022 23:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +726

      СуперПАВ9 59 минут назад

      Пусть будет ему что кто то мешает? Пусть делом доказывают а не пустым трепом

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