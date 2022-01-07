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Алан Патрик: «В 2022 году «Шахтер» будет еще сильнее»

7 января 2022, 23:55
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Полузащитник «Шахтера» Алан Патрик обнадежил фанатов на старте 2022 года. Также он поблагодарил их за поддержку.

«Хочу поблагодарить всех фанатов за поддержку и каждого, кто проголосовал за мой гол (болельщики признали мяч бразильца лучшим в 2021 году – прим. «Бомбардира»). В 2022 году мы будем еще сильнее, чтобы как можно чаще радовать наших болельщиков», – заверил Патрик.

  • «Шахтер» идет в УПЛ 1-м.
  • В декабре команда вылетела из еврокубков.
  • Патрик принадлежит «Шахтеру» с 2011 года.

Источник: официальный сай «Шахтера»
Украина. Премьер-лига Бразилия. Серия А Шахтер Патрик Алан
Комментарии (1)
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portero
1641619266
Если так случится увидим, но ЕК нет у Шахтёра, где он силу будет показывать???
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