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    Агент Алонсо: «Хуниор подпишет контракт с «Краснодаром» в Дубае по схеме «4+1»

    Диего Серрати, агент защитника «Атлетико Минейро» Хуниора Алонсо, подтвердил переход своего клиента в «Краснодар».

    «Контракт с «Краснодаром» будет подписан в Дубае, где команда проводит предсезонку. Там же будет проходить медицинское обследование.

    Контракт Хуниора будет рассчитан на четыре года с возможностью продления еще на сезон», – сказал Серрати.

    Сообщалось, что «Краснодар» заплатит за Алонсо 8 миллионов евро. Еще 2 миллиона предусмотрены в качестве бонусов.

    • Алонсо уже выступал в Европе за «Лилль» и «Сельту».
    • В составе «Атлетико Минейро» он забил 2 гола и сделал 3 ассиста в 88 матчах.
    • Рыночная стоимость футболиста – 7 миллионов евро.

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    Источник: Cronica

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    Сегодня, 12:54
    Комментарии4
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      Рейтинг: +14431

      KLIM777 49 минут назад

      Неужели мозг начал работать по нужным позициям

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      Рейтинг: +55981

      portero 1 час назад

      сурьёзный индеец, впечатляет и устрашает своим видом! то что надо для центрального защитника!!! А то какие то мягкотелые ребята сейчас в Краснодаре....

      0
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      Рейтинг: +2250

      acor94 1 час назад

      Это бред. Тренера нет, игрок предпенсионного возраста (потом не перепродать) и берут за такую бешенную сумму...

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      Рейтинг: +1310

      Хейтер Аларм > acor94 1 час назад

      у них что в мед персонале, что в селекции сидят какие то профаны..а что самое интересное, генеральный директор хажиг вообще по образованию хирург. набрал своих корешей галицкий вместо профи, вот и прогресса никакого нет

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