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  • Агент Алонсо: «Хуниор подпишет контракт с «Краснодаром» в Дубае по схеме «4+1»

Агент Алонсо: «Хуниор подпишет контракт с «Краснодаром» в Дубае по схеме «4+1»

7 января 2022, 12:54
4

Диего Серрати, агент защитника «Атлетико Минейро» Хуниора Алонсо, подтвердил переход своего клиента в «Краснодар».

«Контракт с «Краснодаром» будет подписан в Дубае, где команда проводит предсезонку. Там же будет проходить медицинское обследование.

Контракт Хуниора будет рассчитан на четыре года с возможностью продления еще на сезон», – сказал Серрати.

Сообщалось, что «Краснодар» заплатит за Алонсо 8 миллионов евро. Еще 2 миллиона предусмотрены в качестве бонусов.

  • Алонсо уже выступал в Европе за «Лилль» и «Сельту».
  • В составе «Атлетико Минейро» он забил 2 гола и сделал 3 ассиста в 88 матчах.
  • Рыночная стоимость футболиста – 7 миллионов евро.

Источник: Cronica
Россия. Премьер-лига Краснодар Алонсо Хуниор
Комментарии (4)
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acor94
1641549681
Это бред. Тренера нет, игрок предпенсионного возраста (потом не перепродать) и берут за такую бешенную сумму...
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portero
1641552289
сурьёзный индеец, впечатляет и устрашает своим видом! то что надо для центрального защитника!!! А то какие то мягкотелые ребята сейчас в Краснодаре....
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