Агент Алонсо: «Хуниор подпишет контракт с «Краснодаром» в Дубае по схеме «4+1»

Диего Серрати, агент защитника «Атлетико Минейро» Хуниора Алонсо, подтвердил переход своего клиента в «Краснодар».
«Контракт с «Краснодаром» будет подписан в Дубае, где команда проводит предсезонку. Там же будет проходить медицинское обследование.
Контракт Хуниора будет рассчитан на четыре года с возможностью продления еще на сезон», – сказал Серрати.
Сообщалось, что «Краснодар» заплатит за Алонсо 8 миллионов евро. Еще 2 миллиона предусмотрены в качестве бонусов.
- Алонсо уже выступал в Европе за «Лилль» и «Сельту».
- В составе «Атлетико Минейро» он забил 2 гола и сделал 3 ассиста в 88 матчах.
- Рыночная стоимость футболиста – 7 миллионов евро.
Источник: Cronica