Агент Алонсо: «Хуниор подпишет контракт с «Краснодаром» в Дубае по схеме «4+1»

Диего Серрати, агент защитника «Атлетико Минейро» Хуниора Алонсо, подтвердил переход своего клиента в «Краснодар».

«Контракт с «Краснодаром» будет подписан в Дубае, где команда проводит предсезонку. Там же будет проходить медицинское обследование.

Контракт Хуниора будет рассчитан на четыре года с возможностью продления еще на сезон», – сказал Серрати.

Сообщалось, что «Краснодар» заплатит за Алонсо 8 миллионов евро. Еще 2 миллиона предусмотрены в качестве бонусов.