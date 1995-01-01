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    Парагваец Алонсо перейдет в «Краснодар» за 8+2 миллиона. Контракт – до 2026 года (Николо Скира)

    Защитник «Атлетико Минейро» и сборной Парагвая Хуниор Алонсо продолжит карьеру в «Краснодаре».

    По информации журналиста Николо Скиры, стороны согласовали трансфер 28-летнего игрока за 8 миллионов евро. Еще 2 миллиона предусмотрены в качестве бонусов.

    Контракт с Алонсо будет рассчитан до 2026 года.

    • Алонсо уже выступал в Европе за «Лилль» и «Сельту».
    • В составе «Атлетико Минейро» он забил 2 гола и сделал 3 ассиста в 88 матчах.
    • Рыночная стоимость футболиста – 7 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Николо Скиры

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    Сегодня, 07:28
    Комментарии1
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      Рейтинг: +31231

      oyabun 39 минут назад

      Под кого игроков набирают? ))

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