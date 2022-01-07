Парагваец Алонсо перейдет в «Краснодар» за 8+2 миллиона. Контракт – до 2026 года (Николо Скира)

Защитник «Атлетико Минейро» и сборной Парагвая Хуниор Алонсо продолжит карьеру в «Краснодаре».
По информации журналиста Николо Скиры, стороны согласовали трансфер 28-летнего игрока за 8 миллионов евро. Еще 2 миллиона предусмотрены в качестве бонусов.
Контракт с Алонсо будет рассчитан до 2026 года.
- Алонсо уже выступал в Европе за «Лилль» и «Сельту».
- В составе «Атлетико Минейро» он забил 2 гола и сделал 3 ассиста в 88 матчах.
- Рыночная стоимость футболиста – 7 миллионов евро.
Источник: твиттер Николо Скиры