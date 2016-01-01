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    Моуринью: «Я так счастлив, что отказался возглавить «Милан»!»

    Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью рассказал, что мог возглавить «Милан» три года назад.

    «Мне предложили эту работу три года назад. Я думал об этом три дня и так счастлив, что решил отказаться!

    Глядя на то, что произошло сегодня (болельщики «Милана» освистали Моуринью – прим. «Бомбардира»), я вдвойне рад своему решению», – сказал Моуринью.

    • «Рома» уступила «Милану» (1:3) в 20-м туре.
    • Моуринью тренирует «Рому» с мая 2021 года.
    • Римский клуб идет на 7-м месте в Серии А.

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    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 07:48
    Комментарии1
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      Рейтинг: +31231

      oyabun 35 минут назад

      А то что один из сильнейших тренеров современности проигрывает тому же Милану и на 7-м месте в Чемпе тоже наполняет его счастьем? Всё у них там перевернуто на почве толерантности и прочих BLM..

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