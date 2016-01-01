Моуринью: «Я так счастлив, что отказался возглавить «Милан»!»

А то что один из сильнейших тренеров современности проигрывает тому же Милану и на 7-м месте в Чемпе тоже наполняет его счастьем? Всё у них там перевернуто на почве толерантности и прочих BLM..
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью рассказал, что мог возглавить «Милан» три года назад.
«Мне предложили эту работу три года назад. Я думал об этом три дня и так счастлив, что решил отказаться!
Глядя на то, что произошло сегодня (болельщики «Милана» освистали Моуринью – прим. «Бомбардира»), я вдвойне рад своему решению», – сказал Моуринью.
- «Рома» уступила «Милану» (1:3) в 20-м туре.
- Моуринью тренирует «Рому» с мая 2021 года.
- Римский клуб идет на 7-м месте в Серии А.
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