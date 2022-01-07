Моуринью: «Я так счастлив, что отказался возглавить «Милан»!»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью рассказал, что мог возглавить «Милан» три года назад.

«Мне предложили эту работу три года назад. Я думал об этом три дня и так счастлив, что решил отказаться!

Глядя на то, что произошло сегодня (болельщики «Милана» освистали Моуринью – прим. «Бомбардира»), я вдвойне рад своему решению», – сказал Моуринью.

«Рома» уступила «Милану» (1:3) в 20-м туре.

Моуринью тренирует «Рому» с мая 2021 года.

Римский клуб идет на 7-м месте в Серии А.

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