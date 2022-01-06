Моуринью остановил расистскую песню фанатов «Ромы» об Ибрагимовиче

Ибра европеоидной расы, итальянцы тоже, да и португалец моур. Щас всё называется расизмом? Или просто тупые толерасты даже не знают значения слов, которые употребляют?
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью пресек попытку болельщиков своей команды оскорбить форварда «Милана» Златана Ибрагимовича.
Фанаты начали петь расистскую песню, посвященную 40-летнему шведу, однако португальский специалист остановил их.
- Моуринью работал с Ибрагимовичем в «Интере» и «Манчестер Юнайтед».
- «Милан» победил «Рому» со счетом 3:1.