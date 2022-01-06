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    Моуринью остановил расистскую песню фанатов «Ромы» об Ибрагимовиче

    Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью пресек попытку болельщиков своей команды оскорбить форварда «Милана» Златана Ибрагимовича.

    Фанаты начали петь расистскую песню, посвященную 40-летнему шведу, однако португальский специалист остановил их.

    • Моуринью работал с Ибрагимовичем в «Интере» и «Манчестер Юнайтед».
    • «Милан» победил «Рому» со счетом 3:1.

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    Источник: Football Italia

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    06.01.2022 23:57
    Комментарии4
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      Рейтинг: +5395

      GoldPlayFIFARus9 41 минуту назад

      Ибра европеоидной расы, итальянцы тоже, да и португалец моур. Щас всё называется расизмом? Или просто тупые толерасты даже не знают значения слов, которые употребляют?

      0
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      Рейтинг: +640

      СуперПАВ9 54 минуты назад

      Причем тут расизм? Ибра европеец. Маур молодец достойный поступок.

      3
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      Рейтинг: +6653

      Томик 59 минут назад

      "Расистскую" об Ибрагимовиче? Что расистского можно придумать о нём? Отары он не пасёт, бананы под деревьями не ловит...Плакать и уходить с поля тоже не будет. Жалкие потуги.

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      Рейтинг: +640

      СуперПАВ9 > Томик 54 минуты назад

      Про нос только если)))

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