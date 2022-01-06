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    Серия А. «Милан» победил «Рому» и приблизился к лидирующему «Интеру»

    В 20-м туре чемпионата Италии «Милан» дома обыграл «Рому» со счетом 3:1.

    В составе хозяев отличились Оливье Жиру, Жуниор Мессьяс и Рафаэль Леау. У гостей забил Тэмми Абрахам.

    С 74-й минуты римляне играли вдесятером после удаления Рика Карсдорпа, а с 93-й минуты вдевятером – красную карточку получил Джанлука Манчини.

    «Милан», набрав три очка, приблизился к лидирующему «Интеру». Отставание составляет один балл, но у команды Симоне Индзаги есть матч в запасе.

    «Рома» идет на седьмом месте в таблице Серии А.

    Италия. Серия А. 20-й тур

    Милан – Рома – 3:1 (2:1)

    Голы: 1:0 – Жиру, 8 (с пенальти); 2:0 – Мессьяс, 17; 2:1 – Абрахам, 40; 3:1 – Леау, 82.

    Удаление: нет – Карсдорп, 74; Манчини, 90+3.

    Незабитый пенальти: Ибрагимович, 90+4 – нет.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

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    Источник: «Бомбардир»

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    06.01.2022 22:34
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