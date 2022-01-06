«Динамо» интересуется защитником «Сан-Лоренсо» Меркау

«Динамо» проявляет интерес к защитнику «Сан-Лоренсо» Николасу Фернандесу Меркау, сообщает Refuerzos CASLA.
Аргентинский клуб не хочет отпускать 21-летнего аргентинца, но может передумать, если получит крупное предложение. Пока «Сан-Лоренсо» не получал официальных запросов по трансферу игрока.
- Меркау провел 18 матчей в минувшем сезоне чемпионата Аргентины, забил 2 гола.
- Его рыночная стоимость – 1 миллион евро.
Источник: Refuerzos CASLA
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