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    «Динамо» интересуется защитником «Сан-Лоренсо» Меркау

    «Динамо» проявляет интерес к защитнику «Сан-Лоренсо» Николасу Фернандесу Меркау, сообщает Refuerzos CASLA.

    Аргентинский клуб не хочет отпускать 21-летнего аргентинца, но может передумать, если получит крупное предложение. Пока «Сан-Лоренсо» не получал официальных запросов по трансферу игрока.

    • Меркау провел 18 матчей в минувшем сезоне чемпионата Аргентины, забил 2 гола.
    • Его рыночная стоимость – 1 миллион евро.

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    Источник: Refuerzos CASLA

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