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    Зинченко: «На Евро-2020 ожидал от себя большего»

    Защитник сборной Украины Александр Зинченко оценил выступление команды на Евро-2020. Команда дошла до 1/4 финала.

    «Ну как я могу быть довольным Евро? Понятно, что в плане результата, чего добилась сборная – да, в плане игры – думаю, тренерский штаб выжал весь максимум. Не знаю, можно много ковыряться, искать. Был психологический удар после Нидерландов (2:3) – вырвали такую ничью, а в конце пропустили такой гол, который тоже коснулся меня, я проиграл борьбу.

    Я даже не хочу искать эти моменты, но если брать мою игру – я ожидал большего от себя и хотел проявить себя намного лучше, но, к сожалению, не получилось», – сказал игрок.

    • 25-летний Зинченко стоит 25 миллионов евро.
    • На его счету 48 матчей и 8 голов за сборную.
    • В сезоне АПЛ у игрока «Манчестер Сити» 7 матчей, голевой пас.

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    Источник: ютуб-канал «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +22238

      DOCTOR PENALTY 57 минут назад

      Синдром нынешнего поколения: мы кажемся самим себе намного лучше, чем есть на самом деле.

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