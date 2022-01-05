Зинченко: «На Евро-2020 ожидал от себя большего»

Защитник сборной Украины Александр Зинченко оценил выступление команды на Евро-2020. Команда дошла до 1/4 финала.

«Ну как я могу быть довольным Евро? Понятно, что в плане результата, чего добилась сборная – да, в плане игры – думаю, тренерский штаб выжал весь максимум. Не знаю, можно много ковыряться, искать. Был психологический удар после Нидерландов (2:3) – вырвали такую ничью, а в конце пропустили такой гол, который тоже коснулся меня, я проиграл борьбу.

Я даже не хочу искать эти моменты, но если брать мою игру – я ожидал большего от себя и хотел проявить себя намного лучше, но, к сожалению, не получилось», – сказал игрок.