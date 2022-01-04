Хави: «Лапорта сказал, что «Барса» вернулась? Я разделяю его оптимизм»

Главный тренер «Барселоны» Хави отреагировал на слова президента клуба Жоана Лапорта о «возрождении» клуба.

– Я разделяю оптимизм Лапорты. Мне нравятся его амбиции, и я тоже настроен очень оптимистично.

Мы работаем над тем, чтобы вернуться. Мы близко подобрались к зоне Лиги чемпионов. Это нелегко, но мы упорно работаем, чтобы вернуть «Барсу» на заслуженное место. Мы на правильном пути.

– «Барса» вернулась». Что скажете о таких словах Лапорты?

– Это цель. Мы были девятыми, а стали пятыми. Мы возвращаемся. Мы возвращаемся к позиционной игре, к своей модели.

Лапорта – о трансфере Холанда: «Барса» – эталон на рынке. Скоро вы увидите возрождение клуба»