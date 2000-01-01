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    Хави: «Лапорта сказал, что «Барса» вернулась? Я разделяю его оптимизм»

    Главный тренер «Барселоны» Хави отреагировал на слова президента клуба Жоана Лапорта о «возрождении» клуба.

    – Я разделяю оптимизм Лапорты. Мне нравятся его амбиции, и я тоже настроен очень оптимистично.

    Мы работаем над тем, чтобы вернуться. Мы близко подобрались к зоне Лиги чемпионов. Это нелегко, но мы упорно работаем, чтобы вернуть «Барсу» на заслуженное место. Мы на правильном пути.

    – «Барса» вернулась». Что скажете о таких словах Лапорты?

    – Это цель. Мы были девятыми, а стали пятыми. Мы возвращаемся. Мы возвращаемся к позиционной игре, к своей модели.

    Лапорта – о трансфере Холанда: «Барса» – эталон на рынке. Скоро вы увидите возрождение клуба»

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    Источник: Sport.es

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