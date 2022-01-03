Лапорта – о трансфере Холанда: «Барса» – эталон на рынке. Скоро вы увидите возрождение клуба»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал возможный трансфер нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.
«Работаем над усилением позиций, о которых просит тренер. «Барса» – это эталон на рынке. Мы работаем над трансферами, и скоро вы увидите, как «Барса» возрождается.
Мы до сих пор являемся силой на трансферном рынке. Все должны подготовиться, потому что мы вернулись. Доказательство – Ферран [Торрес], который сейчас здесь», – сказал Лапорта.
- Холанд забил 76 голов и сделал 27 ассистов в 79 матчах за «Боруссию».
- Его рыночная стоимость – 150 миллионов евро.
- Сообщалось, что помимо «Барсы» игроком интересуется «Реал».
Холанд: «Я буду играть в Испании»
Источник: Marca