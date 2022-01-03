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    Лапорта – о трансфере Холанда: «Барса» – эталон на рынке. Скоро вы увидите возрождение клуба»

    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал возможный трансфер нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

    «Работаем над усилением позиций, о которых просит тренер. «Барса» – это эталон на рынке. Мы работаем над трансферами, и скоро вы увидите, как «Барса» возрождается.

    Мы до сих пор являемся силой на трансферном рынке. Все должны подготовиться, потому что мы вернулись. Доказательство – Ферран [Торрес], который сейчас здесь», – сказал Лапорта.

    • Холанд забил 76 голов и сделал 27 ассистов в 79 матчах за «Боруссию».
    • Его рыночная стоимость – 150 миллионов евро.
    • Сообщалось, что помимо «Барсы» игроком интересуется «Реал».

    Холанд: «Я буду играть в Испании»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Marca

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    Сегодня, 14:54
    Комментарии3
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      Рейтинг: +649

      Vitaga 13 минут назад

      лапорта близнец федуна. оба при бабле вроде но такие идиоты...

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      Рейтинг: +851

      Artemka444 48 минут назад

      Смешной человек,Месси удержать не смогли,теперь гордится одним трансфером!!!

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      Рейтинг: +11348

      DeStar 1 час назад

      Уже что только не льёт в уши болелам, спонсорам, команде и всем чтобы не выгнали нахрен его.
      Эталон без бабла? да, барса эталонный клуб ,но без бабок нахрен вы никому не сдались ,как и другие клубы. торрес не плохой напад, но раньше он бы покупался под лавку барсы ,а сейчас его чуть ли не спасителем выставляют) тот же депай по стате красавец ,а по итогу не тащит в одного.

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