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  • Смолов отказался от перехода в клуб МЛС. Он понимает, что не получит вызов в сборную из США (Metaratings)

Смолов отказался от перехода в клуб МЛС. Он понимает, что не получит вызов в сборную из США (Metaratings)

4 января 2022, 11:53
19

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов отказался от перехода в клуб МЛС.

«В декабре Фeдору сообщили о нескольких вариантах в США. Он подумал и отказался от них, сообщив своим представителям, что хотел бы ещe поиграть в России.

Его главная мотивация – возможность и дальше вызываться в сборную, сыграть в матчах плей-офф отбора на ЧМ-2022 и в случае успеха поехать Катар.

Он понимает: при игре в США дорога в сборную будет закрыта. При этом идея не ушла окончательно, но к ней он вернeтся через год-полтора», – сообщил источник, близкий к футболисту.

  • В нынешнем сезоне Смолов в 15 матчах РПЛ забил 7 голов.
  • Он близок к переходу в «Динамо».
  • Ради «Динамо» Смолов готов пойти на снижение зарплаты.

«Динамо» заплатит за Смолова около 10 миллионов рублей («РБ Спорт»)

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига США. МЛС Локомотив Россия Смолов Федор
Комментарии (19)
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jek718875
1641286881
Что в нём нашли? Он же полный "0"
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fhnv
1641288012
В Локомотиве щас дела даже по хуже ,чем в спартаке будет.
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insider_retro
1641288479
Федя проявил, типа, расчётливость, но забыл снять розовые очки :))
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Форвард 79
1641290444
О каком Смолове в сборной может идти речь?! За все его матчи в сборной можно видеть только попытки выпендриться, ни какой ответственности за результат
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ААМ
1641291549
Смолов - прошлое нашего футбола, а настоящее и будущее Агаларов, Мостовой и динамовские мальчики.
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NewLife
1641292502
Нет никаких претензий к Лопыреву, он много где играл, у него большой опыт, и ему виднее, где и как поиграть еще несколько лет.
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Skull_Boy
1641293398
Ну и зря, один хрен кроме Феди и Болота пока напов нет
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ilichkadr
1641294714
Через некоторое время, как обычно, окажется, что Федя ни о какой МЛС и не помышлял. Пора Феде Мадагаскар осваивать или Каймановы острова поднимать.
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Блямба
1641296650
"Он понимает.."(с) Это Федя -понимает? Оксюморон какой-то.
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Борисыч1
1641305635
Просто у Феди в Локо велосипеда не было. А щас в Динамо дадут и станет он счастливым и удачливым!
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