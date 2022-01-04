Смолов отказался от перехода в клуб МЛС. Он понимает, что не получит вызов в сборную из США (Metaratings)

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов отказался от перехода в клуб МЛС.

«В декабре Фeдору сообщили о нескольких вариантах в США. Он подумал и отказался от них, сообщив своим представителям, что хотел бы ещe поиграть в России.

Его главная мотивация – возможность и дальше вызываться в сборную, сыграть в матчах плей-офф отбора на ЧМ-2022 и в случае успеха поехать Катар.

Он понимает: при игре в США дорога в сборную будет закрыта. При этом идея не ушла окончательно, но к ней он вернeтся через год-полтора», – сообщил источник, близкий к футболисту.

В нынешнем сезоне Смолов в 15 матчах РПЛ забил 7 голов.

Он близок к переходу в «Динамо».

Ради «Динамо» Смолов готов пойти на снижение зарплаты.

«Динамо» заплатит за Смолова около 10 миллионов рублей («РБ Спорт»)