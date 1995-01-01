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    Смолов отказался от перехода в клуб МЛС. Он понимает, что не получит вызов в сборную из США (Metaratings)

    Нападающий «Локомотива» Федор Смолов отказался от перехода в клуб МЛС.

    «В декабре Фeдору сообщили о нескольких вариантах в США. Он подумал и отказался от них, сообщив своим представителям, что хотел бы ещe поиграть в России.

    Его главная мотивация – возможность и дальше вызываться в сборную, сыграть в матчах плей-офф отбора на ЧМ-2022 и в случае успеха поехать Катар.

    Он понимает: при игре в США дорога в сборную будет закрыта. При этом идея не ушла окончательно, но к ней он вернeтся через год-полтора», – сообщил источник, близкий к футболисту.

    • В нынешнем сезоне Смолов в 15 матчах РПЛ забил 7 голов.
    • Он близок к переходу в «Динамо».
    • Ради «Динамо» Смолов готов пойти на снижение зарплаты.

    «Динамо» заплатит за Смолова около 10 миллионов рублей («РБ Спорт»)

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 11:53
    Комментарии7
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      Рейтинг: +12215

      NewLife 14 минут назад

      Нет никаких претензий к Лопыреву, он много где играл, у него большой опыт, и ему виднее, где и как поиграть еще несколько лет.

      1
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      Рейтинг: +3114

      ААМ 30 минут назад

      Смолов - прошлое нашего футбола, а настоящее и будущее Агаларов, Мостовой и динамовские мальчики.

      0
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      Рейтинг: +858

      Форвард 79 48 минут назад

      О каком Смолове в сборной может идти речь?!
      За все его матчи в сборной можно видеть только попытки выпендриться, ни какой ответственности за результат

      0
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    • ...
      Рейтинг: +68407

      insider_retro 1 час назад

      Федя проявил, типа, расчётливость, но забыл снять розовые очки :))

      2
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      Рейтинг: +1104

      fhnv 1 час назад

      В Локомотиве щас дела даже по хуже ,чем в спартаке будет.

      0
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      Рейтинг: +5281

      Semenycch 1 час назад

      С тем горе тренером сборной, что в марте опозорится, Смолов точно на ЧМ не поедет.

      1
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      Рейтинг: +647

      jek718875 1 час назад

      Что в нём нашли? Он же полный "0"

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