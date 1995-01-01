Смолов отказался от перехода в клуб МЛС. Он понимает, что не получит вызов в сборную из США (Metaratings)

Нет никаких претензий к Лопыреву, он много где играл, у него большой опыт, и ему виднее, где и как поиграть еще несколько лет.
Нападающий «Локомотива» Федор Смолов отказался от перехода в клуб МЛС.
«В декабре Фeдору сообщили о нескольких вариантах в США. Он подумал и отказался от них, сообщив своим представителям, что хотел бы ещe поиграть в России.
Его главная мотивация – возможность и дальше вызываться в сборную, сыграть в матчах плей-офф отбора на ЧМ-2022 и в случае успеха поехать Катар.
Он понимает: при игре в США дорога в сборную будет закрыта. При этом идея не ушла окончательно, но к ней он вернeтся через год-полтора», – сообщил источник, близкий к футболисту.
- В нынешнем сезоне Смолов в 15 матчах РПЛ забил 7 голов.
- Он близок к переходу в «Динамо».
- Ради «Динамо» Смолов готов пойти на снижение зарплаты.
«Динамо» заплатит за Смолова около 10 миллионов рублей («РБ Спорт»)