Газизов: «У «Уфы» нет долгов. Нового спонсора назвать не могу»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о финансовом состоянии клуба.

– У нас на сегодняшний день нет долгов – ни по зарплате, ни по контрагентам. Но сказать, что у нас стал мощный бюджет – это не так.

Мы закрываем год даже с меньшими деньгами, чем рассчитывали в начале. Думали, что мы выйдем на сумму в районе 650 миллионов. Не получилось.

– Как теперь «Уфа» финансируется – напрямую из бюджета или по прежней схеме с фондами?

– Мы не финансировались из бюджета. Оттуда мы лишь получили субсидию в районе 100 миллионов. Больше мы просто потратить не можем.

Существуют ограничения, обойти которые мы не можем по закону. Там есть четкие критерии затрат на заработную плату, экипировку, командирование и так далее. Остальное – внебюджетные деньги, в том числе которые мы сами зарабатываем. То же самое будет и дальше.

– Вам ведь ещe кредиты приходилось брать?

– У «Регионального фонда» мы брали 100 миллионов рублей. Кредит есть, мы выплачиваем по нему проценты.

– У «Уфы» теперь есть базовый спонсор?

– Да, но я не могу его назвать.

«Уфа» ушла на зимнюю паузу на 15-м месте в РПЛ.

Ранее Газизов заявлял об урегулировании финансовых трудностей клуба.

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