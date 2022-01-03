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  • Газизов: «У «Уфы» нет долгов. Нового спонсора назвать не могу»

Газизов: «У «Уфы» нет долгов. Нового спонсора назвать не могу»

3 января 2022, 17:46
3

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о финансовом состоянии клуба.

– У нас на сегодняшний день нет долгов – ни по зарплате, ни по контрагентам. Но сказать, что у нас стал мощный бюджет – это не так.

Мы закрываем год даже с меньшими деньгами, чем рассчитывали в начале. Думали, что мы выйдем на сумму в районе 650 миллионов. Не получилось.

– Как теперь «Уфа» финансируется – напрямую из бюджета или по прежней схеме с фондами?

– Мы не финансировались из бюджета. Оттуда мы лишь получили субсидию в районе 100 миллионов. Больше мы просто потратить не можем.

Существуют ограничения, обойти которые мы не можем по закону. Там есть четкие критерии затрат на заработную плату, экипировку, командирование и так далее. Остальное – внебюджетные деньги, в том числе которые мы сами зарабатываем. То же самое будет и дальше.

– Вам ведь ещe кредиты приходилось брать?

– У «Регионального фонда» мы брали 100 миллионов рублей. Кредит есть, мы выплачиваем по нему проценты.

– У «Уфы» теперь есть базовый спонсор?

– Да, но я не могу его назвать.

  • «Уфа» ушла на зимнюю паузу на 15-м месте в РПЛ.
  • Ранее Газизов заявлял об урегулировании финансовых трудностей клуба.

«Уфа» купит новых игроков только в случае продажи кого-то из действующих футболистов

Источник: «Спорт Бизнес Online»
Россия. Премьер-лига Уфа Газизов Шамиль
Комментарии (3)
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Блямба
1641223668
"– У «Уфы» теперь есть базовый спонсор?" -Всенепременнейше,любезный,отнюдь не базовый,как Вы соизволили выразить свою мысль..Ну,я бы произнёс,простите за некую фамильярность...Гмм.. Газовый. Что делать,сударь..Что делать.. В маленькой глубинке.. Не Лук же с Маслом есть..?)
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Hektor 84
1641236928
У вас у бюджетников один спонсор государство
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моэм
1641241626
Не будь Газизова , Уфу уже давно постигла бы судьба Тамбова, Алании, Амкара , Кубани , где деньги полученные на содержание клуба были разворованы , ликвидные игроки быстро проданы за полцены , а их генспортдиректоры и президенты разбежались по углам с тем что накрысятничали....таких "футбольных людей" , разбирающихся в футболе и футбольном хозяйстве . как Шамиль в России можно по пальцам пересчитать...и когда Федун подписал Газизова на 4 года , я подумал что Зениту кердык ...не получилось, а жаль.
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