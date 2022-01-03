Газизов: «У «Уфы» нет долгов. Нового спонсора назвать не могу»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о финансовом состоянии клуба.
– У нас на сегодняшний день нет долгов – ни по зарплате, ни по контрагентам. Но сказать, что у нас стал мощный бюджет – это не так.
Мы закрываем год даже с меньшими деньгами, чем рассчитывали в начале. Думали, что мы выйдем на сумму в районе 650 миллионов. Не получилось.
– Как теперь «Уфа» финансируется – напрямую из бюджета или по прежней схеме с фондами?
– Мы не финансировались из бюджета. Оттуда мы лишь получили субсидию в районе 100 миллионов. Больше мы просто потратить не можем.
Существуют ограничения, обойти которые мы не можем по закону. Там есть четкие критерии затрат на заработную плату, экипировку, командирование и так далее. Остальное – внебюджетные деньги, в том числе которые мы сами зарабатываем. То же самое будет и дальше.
– Вам ведь ещe кредиты приходилось брать?
– У «Регионального фонда» мы брали 100 миллионов рублей. Кредит есть, мы выплачиваем по нему проценты.
– У «Уфы» теперь есть базовый спонсор?
– Да, но я не могу его назвать.
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