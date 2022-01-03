Агент Кабелла – о продлении контракта с «Краснодаром»: «Новостей пока нет»

Марко Налетелич, агент полузащитника «Краснодара» Реми Кабелла, прокомментировал ситуацию с продлением контракта клуба с 31-летним французом.

«Сейчас я ничего не могу сказать по поводу Реми. Новостей пока нет», — заявил Налетелич.

Контракт Кабелла истекает летом 2022 года.

Француз выступает за «Краснодар» с 2019 года.

В текущем сезоне Кабелла забил 4 гола и сделал 7 ассистов в 18 матчах.

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