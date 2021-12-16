Кабелла – о будущем в «Краснодаре»: «Окончательное решение я приму в конце января или в феврале»

Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла пообещал определиться со своим будущим в клубе не позднее февраля.

– Ваш контракт заканчивается летом. Обычно к декабрю клубы обсуждают с игроками в вашем положении будущее, потому что за полгода до окончания срока контракта вы можете вести переговоры с другими командами. «Краснодар» общается с вами на эту тему?

– Время от времени мы говорим об этом. Руководство хочет знать, что я планирую делать дальше. Но я решил, что сначала дождусь окончания первой части сезона, а потом определюсь с будущим.

Я должен всe обсудить со своей семьей, потому что это важно для всех нас. Окончательное решение совместно с клубом я приму ближе к концу января или в феврале.

Честно говоря, я не зацикливаюсь на будущем, моя главная цель сегодня – закончить сезон с «Краснодаром» в тройке или даже выше. Нам надо всем выложиться по полной.

– Вокруг вас много новостей. Например, недавно в Турции написали, что «Бешикташ» очень хочет видеть вас в команде. К вам обращались?

– По отношению к «Краснодару» было бы неуважительно общаться сейчас с другими клубами. Как я уже сказал, в январе-феврале я приму решение: остаться или уйти. Если я решу уйти, то смогу общаться с клубами, а дальше будем думать.

31-летний француз выступает за «Краснодар» с 2019 года.

В текущем сезоне Кабелла забил 4 гола и сделал 7 ассистов в 18 матчах.

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