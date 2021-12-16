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  • Кабелла – о будущем в «Краснодаре»: «Окончательное решение я приму в конце января или в феврале»

Кабелла – о будущем в «Краснодаре»: «Окончательное решение я приму в конце января или в феврале»

16 декабря 2021, 11:09
3

Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла пообещал определиться со своим будущим в клубе не позднее февраля.

– Ваш контракт заканчивается летом. Обычно к декабрю клубы обсуждают с игроками в вашем положении будущее, потому что за полгода до окончания срока контракта вы можете вести переговоры с другими командами. «Краснодар» общается с вами на эту тему?

– Время от времени мы говорим об этом. Руководство хочет знать, что я планирую делать дальше. Но я решил, что сначала дождусь окончания первой части сезона, а потом определюсь с будущим.

Я должен всe обсудить со своей семьей, потому что это важно для всех нас. Окончательное решение совместно с клубом я приму ближе к концу января или в феврале.

Честно говоря, я не зацикливаюсь на будущем, моя главная цель сегодня – закончить сезон с «Краснодаром» в тройке или даже выше. Нам надо всем выложиться по полной.

– Вокруг вас много новостей. Например, недавно в Турции написали, что «Бешикташ» очень хочет видеть вас в команде. К вам обращались?

– По отношению к «Краснодару» было бы неуважительно общаться сейчас с другими клубами. Как я уже сказал, в январе-феврале я приму решение: остаться или уйти. Если я решу уйти, то смогу общаться с клубами, а дальше будем думать.

  • 31-летний француз выступает за «Краснодар» с 2019 года.
  • В текущем сезоне Кабелла забил 4 гола и сделал 7 ассистов в 18 матчах.

Кабелла: «Сент-Этьен» ошибся, отпустив меня в «Краснодар»

Кабелла: «Краснодар» был бы в четверке сильнейших команд Франции»

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Краснодар Кабелла Реми
Комментарии (3)
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Krasnodar 123
1639647117
Контракт с Кабеллой Краснодару лучше не подписывать он играет с полной самоотдачей один матч через три!!! Так дело не пойдет. Краснодару нужны бойцы не жалеющие сил на поле в каждой игре!!! Кто не хочет играть и" умирать на поле" гнать вместе с Гончаренко!!! Гончаренко не тренер для Краснодара он даже на роль физрука не тянет!
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Январь 59
1639652582
Судя по последней игре с Н.Н. можно отпускать всех кто не захотел играть до конца сезона. Молодежь вышла и билась с полной самоотдачей. Прекрасно понимаю, что с молодыми в ближайшее время больших побед не будет , но по мне так уж лучше играть своими воспитанниками, желающими выкладываться по полной чем платить за покупку звездного иностранца и видеть его похренистическое отношение.
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Sancho010365
1639658296
Согласен с тем, что контракт с Кабеллой Краснодару лучше не подписывать. Не раз писал, что да он мастер с великолепной техникой, но очень тормозит игру. Он выручает когда Краснодар ведёт к примеру 2:1 на 80 минуте и нужно до конца затянуть игру.
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