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  • Рангник: «Не отпущу Кавани в январе. Он очень важный игрок для меня»

Рангник: «Не отпущу Кавани в январе. Он очень важный игрок для меня»

2 января 2022, 20:23
2

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани отработает контракт до конца, то есть останется до лета. Об этом сообщил главный тренер Ральф Рангник.

«Кавани точно никуда не уйдет в январе. Эди знает, что я его не отпущу. Он нам обязательно понадобится. Он потрясающий игрок, для меня очень важный. Он остается.

За последние пару недель у нас было довольно много разговоров – вероятно, из игроков я больше всего разговариваю с ним.

Его [Кавани] профессионализм, его этика просто потрясающие, и я сказал ему, что отчаянно хочу, чтобы он остался до конца сезона. Он знает это и знает, как высоко я его оцениваю и как высоко я его уважаю», – сказал Рангник.

  • На Кавани претендует «Коринтианс».
  • В текущем сезоне Кавани забил 1 гол в 8 матчах за «МЮ».
  • Рыночная стоимость форварда – 6 миллионов евро.

«Севилья» интересуется Кавани. Форвард «МЮ» хочет завершить карьеру в «Барсе»

Источник: твиттер Фабрицио Романо
Англия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Манчестер Юнайтед Кавани Эдинсон Рангник Ральф
Комментарии (2)
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Soccerdealer63
1641147324
«Не отпущу Кавани в январе. Он очень важный игрок для меня» А... в Феврале уже не важен?))
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juio567
1641159585
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