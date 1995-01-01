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    Рангник: «Не отпущу Кавани в январе. Он очень важный игрок для меня»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани отработает контракт до конца, то есть останется до лета. Об этом сообщил главный тренер Ральф Рангник.

    «Кавани точно никуда не уйдет в январе. Эди знает, что я его не отпущу. Он нам обязательно понадобится. Он потрясающий игрок, для меня очень важный. Он остается.

    За последние пару недель у нас было довольно много разговоров – вероятно, из игроков я больше всего разговариваю с ним.

    Его [Кавани] профессионализм, его этика просто потрясающие, и я сказал ему, что отчаянно хочу, чтобы он остался до конца сезона. Он знает это и знает, как высоко я его оцениваю и как высоко я его уважаю», – сказал Рангник.

    • На Кавани претендует «Коринтианс».
    • В текущем сезоне Кавани забил 1 гол в 8 матчах за «МЮ».
    • Рыночная стоимость форварда – 6 миллионов евро.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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