«Коринтианс» готов платить Кавани больше, чем «Барселона» (AS)

В гонку за нападающего «Манчестер Юнайтед» Эдинсона Кавани включился «Коринтианс». Он готов предложить уругвайцу лучшие финансовые условия по сравнению с «Барселоной».
Летом у Кавани истекает контракт с англичанами, и с января он может вести переговоры с другими клубами.
- Также игрок интересен «Севилье».
- В текущем сезоне Кавани забил 1 гол в 8 матчах за «МЮ».
- Рыночная стоимость форварда – 6 миллионов евро.
«Севилья» интересуется Кавани. Форвард «МЮ» хочет завершить карьеру в «Барсе»
Источник: AS