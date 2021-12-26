«Коринтианс» готов платить Кавани больше, чем «Барселона» (AS)

В гонку за нападающего «Манчестер Юнайтед» Эдинсона Кавани включился «Коринтианс». Он готов предложить уругвайцу лучшие финансовые условия по сравнению с «Барселоной».

Летом у Кавани истекает контракт с англичанами, и с января он может вести переговоры с другими клубами.

Также игрок интересен «Севилье».

В текущем сезоне Кавани забил 1 гол в 8 матчах за «МЮ».

Рыночная стоимость форварда – 6 миллионов евро.

«Севилья» интересуется Кавани. Форвард «МЮ» хочет завершить карьеру в «Барсе»