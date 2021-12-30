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  • Хлусевич попрощался с «Арсеналом» перед уходом в «Спартак»

Хлусевич попрощался с «Арсеналом» перед уходом в «Спартак»

30 декабря 2021, 21:24
5

Новичок «Спартака» Даниил Хлусевич дал последнее интервью клубной пресс-службе «Арсенала» перед уходом в московский клуб.

Футболист попрощался с уже бывшей командой, за которую он выступал с 2018 года.

– Будете грустить по времени в Туле?

– Конечно. В «Арсенале» прошло мое становление как футболиста. Я прошел путь от молодежки до главной команды.

Было много всего. Первый матч в Премьер-лиге против «Динамо», первый гол в Екатеринбурге, победы над грандами, атмосфера в команде, поддержка болельщиков и многочисленные друзья, которых я нашел в Туле.

Время в «Арсенале» – лучшее, что было в моей карьере, но нужно двигаться дальше.

– Что скажете на прощание команде и болельщикам?

– Хочу поблагодарить тренеров, игроков, административный персонал за то, что каждый день помогали мне расти и становиться лучше. У нас потрясающая атмосфера в команде, мы всегда бились друг за друга, даже в сложных ситуациях не опускали рук.

Отдельно поблагодарю руководство клуба и лично Гурама Захаровича Аджоева, который поверил в меня и позволил стать частью «Арсенала».

За эти три года наш клуб преобразился, у ребят из академии появились достойные условия для роста, построили новый стадион, серьезно улучшилось состояние тренировочной базы, где теперь есть все, чтобы качественно готовиться к матчам.

Отмечу огромный вклад губернатора Алексея Геннадьевича Дюмина, который всецело помогает «Арсеналу». Это нужно ценить.

Дорогие болельщики, спасибо вам, что вы всегда рядом с «Арсеналом»! Не забуду, как в моих первых матчах в Премьер-лиге трибуны гнали меня вперед и скандировали мое имя. Это было удивительное чувство. С большой радостью буду приезжать в Тулу.

Источник: сайт «Арсенала»
Россия. Премьер-лига Арсенал Спартак Хлусевич Даниил
Комментарии (5)
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vladimir-7
1640934216
Пресс-служба Арсенала Т хорошо написала прощальное обращение Хлусевича, выдала пряник и билет на проезд в Тушино. А там кричат, ну, здравствуй Ж...А–новый год!!!
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alefreddy
1640940506
успехов в новой команде
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zigbert
1640959330
Будем надеяться что в Спартаке Даниил продолжит свое совершенствование.
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