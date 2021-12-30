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  • Романцев – о тренере «Спартака»: «Команду должен возглавлять только спартаковец. Юран? А почему нет?»

Романцев – о тренере «Спартака»: «Команду должен возглавлять только спартаковец. Юран? А почему нет?»

30 декабря 2021, 14:39
21

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев высказался о новом главном тренере клуба Паоло Ваноли.

«Известно, что любой клуб с большими традициями и именем хочет видеть у себя тренера с таким же профессиональным авторитетом. Сейчас даже сторожем без приличного резюме не устроишься.

Поэтому меня тоже удивляет, когда в наши ведущие команды приезжают специалисты, главным достижением которых является работа помощником какого-то именитого тренера. Вы можете возразить, вспомнив успех в «Спартаке» Карреры. Но это скорее исключение из правил.

Как я отношусь к заявлению Юрана, который готов возглавить «Спартак»? С уважением. А почему нет? Сергей не один год верой и правдой служил «Спартаку», всегда следовал его традициям. К тому же он успел уже пройти через многое в тренерском деле.

Всегда говорил и еще раз повторю – нашу команду должен возглавлять только спартаковец!» – сказал Романцев.

  • Юран заявлял, что готов принять «Спартак».
  • Юран в 1995 году играл за «Спартак», а затем тренировал дубль москвичей и возглавлял клубную академию.
  • «Спартак» идет в РПЛ 9-м.

Юран – о Ваноли в «Спартаке»: «Никогда не видел, чтобы ведущий клуб страны брал человека без опыта. Это смешно»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Юран Сергей Романцев Олег
Комментарии (21)
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Ollegator
1640864691
К сожалению Олег Иванович, пока даже на горизонте не видно того, кто мог бы силы возгласить.. Парфёнов разве что, но всё равно не то. Хотя думаю ОИР и сам всё понимает, просто неизвестный итальянец сказывается..
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Sancho010365
1640866265
Олег Романцев возможно уже всё просчитал и знает чем закончатся эксперименты, но к сожалению всё ещё гробят карьеру футболистов и здоровье спартаковским и не только болельщикам. Он прав и поздно никогда не бывает, пока ещё есть в памяти тот Спартак которому мы желаем в 2022 году ярких побед!
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R_a_i_n
1640870635
Да хоть чёрт, лишь бы не Стасик.
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B.G.
1640871381
Я против Юрана... И, да, с какого фуя Юран Спартаковец?
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rash1959
1640871728
Юран? Только не он. Хватит уже мусолить эту тему ветеранов Спартака. Другие времена, другой футбол, другие команды, другие тренеры. Обратного не вернёшь, да и надо ли.
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Форвард 79
1640871960
Юран спартаковец?))) В сумме и 2 лет не отыграл за клуб. И важный момент убежал за бабками в 3 дивизион англии
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Persona_non_Grata
1640872743
Олег Иванович , рановато , батенька - сегодня еще только тридцатое , так пойдет - новый год проспишь )))
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Блямба
1640875482
Юран? Божок войны,очередной карт-бланш для "дочери" фракийского царя Гекубы? Рисуйте в голове хоть ромбики,хоть кубы. Но этого вечно мятежного раба быть не должно.
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Томик
1640875751
Только не Юран. Бестактный невоспитанный парень, да ещё и не из нашего двора.
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Hektor 84
1641156401
Ой только не надо снова тянуть в Спартак бывших спартаковцев! Все мы видели их творчество и места на которые они занимали со Спартаком! Служил он верой и правдой Спартаку? Смешно! Бегал туда сюда как проститутка! Этого алкаша меньше всего хотел бы видеть у руля Спартака! Какие у него тренерские достижения? Раз уж заговорил об авторитете Юрана.
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