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    Романцев – о тренере «Спартака»: «Команду должен возглавлять только спартаковец. Юран? А почему нет?»

    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев высказался о новом главном тренере клуба Паоло Ваноли.

    «Известно, что любой клуб с большими традициями и именем хочет видеть у себя тренера с таким же профессиональным авторитетом. Сейчас даже сторожем без приличного резюме не устроишься.

    Поэтому меня тоже удивляет, когда в наши ведущие команды приезжают специалисты, главным достижением которых является работа помощником какого-то именитого тренера. Вы можете возразить, вспомнив успех в «Спартаке» Карреры. Но это скорее исключение из правил.

    Как я отношусь к заявлению Юрана, который готов возглавить «Спартак»? С уважением. А почему нет? Сергей не один год верой и правдой служил «Спартаку», всегда следовал его традициям. К тому же он успел уже пройти через многое в тренерском деле.

    Всегда говорил и еще раз повторю – нашу команду должен возглавлять только спартаковец!» – сказал Романцев.

    • Юран заявлял, что готов принять «Спартак».
    • Юран в 1995 году играл за «Спартак», а затем тренировал дубль москвичей и возглавлял клубную академию.
    • «Спартак» идет в РПЛ 9-м.

    Юран – о Ваноли в «Спартаке»: «Никогда не видел, чтобы ведущий клуб страны брал человека без опыта. Это смешно»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:39
    Комментарии6
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      Рейтинг: +349

      чаппай 39 секунд назад

      Да слезьте вы уже с дохлой лошади!!! Ну не будет уже так, как было раньше! Стройте новое, экспериментируйте, ищите новое, своё!!!

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      Рейтинг: +27

      pele1981 12 минут назад

      Был уже один спартаковец Алейничев. Чем это закончилось - все знают!

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      Рейтинг: +3656

      serppion > pele1981 34 секунды назад

      На фундаменте, заложенном Аленичевым, Каррера стал чемпионом.

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      Рейтинг: +1533

      Sancho010365 42 минуты назад

      Олег Романцев возможно уже всё просчитал и знает чем закончатся эксперименты, но к сожалению всё ещё гробят карьеру футболистов и здоровье спартаковским и не только болельщикам. Он прав и поздно никогда не бывает, пока ещё есть в памяти тот Спартак которому мы желаем в 2022 году ярких побед!

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      Рейтинг: +2149

      ПалкоВводецъ 43 минуты назад

      Какого тренера не поставь свиньям, в итоге станет физруком. И через год погонят ссаными тряпками. Гыгыгы

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      Рейтинг: +220

      Ollegator 1 час назад

      К сожалению Олег Иванович, пока даже на горизонте не видно того, кто мог бы силы возгласить.. Парфёнов разве что, но всё равно не то. Хотя думаю ОИР и сам всё понимает, просто неизвестный итальянец сказывается..

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