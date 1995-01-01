Романцев – о тренере «Спартака»: «Команду должен возглавлять только спартаковец. Юран? А почему нет?»

Да слезьте вы уже с дохлой лошади!!! Ну не будет уже так, как было раньше! Стройте новое, экспериментируйте, ищите новое, своё!!!
Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев высказался о новом главном тренере клуба Паоло Ваноли.
«Известно, что любой клуб с большими традициями и именем хочет видеть у себя тренера с таким же профессиональным авторитетом. Сейчас даже сторожем без приличного резюме не устроишься.
Поэтому меня тоже удивляет, когда в наши ведущие команды приезжают специалисты, главным достижением которых является работа помощником какого-то именитого тренера. Вы можете возразить, вспомнив успех в «Спартаке» Карреры. Но это скорее исключение из правил.
Как я отношусь к заявлению Юрана, который готов возглавить «Спартак»? С уважением. А почему нет? Сергей не один год верой и правдой служил «Спартаку», всегда следовал его традициям. К тому же он успел уже пройти через многое в тренерском деле.
Всегда говорил и еще раз повторю – нашу команду должен возглавлять только спартаковец!» – сказал Романцев.
- Юран заявлял, что готов принять «Спартак».
- Юран в 1995 году играл за «Спартак», а затем тренировал дубль москвичей и возглавлял клубную академию.
- «Спартак» идет в РПЛ 9-м.
Юран – о Ваноли в «Спартаке»: «Никогда не видел, чтобы ведущий клуб страны брал человека без опыта. Это смешно»