Романцев – о тренере «Спартака»: «Команду должен возглавлять только спартаковец. Юран? А почему нет?»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев высказался о новом главном тренере клуба Паоло Ваноли.

«Известно, что любой клуб с большими традициями и именем хочет видеть у себя тренера с таким же профессиональным авторитетом. Сейчас даже сторожем без приличного резюме не устроишься.

Поэтому меня тоже удивляет, когда в наши ведущие команды приезжают специалисты, главным достижением которых является работа помощником какого-то именитого тренера. Вы можете возразить, вспомнив успех в «Спартаке» Карреры. Но это скорее исключение из правил.

Как я отношусь к заявлению Юрана, который готов возглавить «Спартак»? С уважением. А почему нет? Сергей не один год верой и правдой служил «Спартаку», всегда следовал его традициям. К тому же он успел уже пройти через многое в тренерском деле.

Всегда говорил и еще раз повторю – нашу команду должен возглавлять только спартаковец!» – сказал Романцев.

Юран заявлял, что готов принять «Спартак».

Юран в 1995 году играл за «Спартак», а затем тренировал дубль москвичей и возглавлял клубную академию.

«Спартак» идет в РПЛ 9-м.

Юран – о Ваноли в «Спартаке»: «Никогда не видел, чтобы ведущий клуб страны брал человека без опыта. Это смешно»