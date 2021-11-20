Юран готов возглавить «Спартак» вместо Витории

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Сергей Юран выразил готовность сменить Руя Виторию в «Спартаке».

«В случае отставки Витории, конечно, согласился бы возглавить клуб. Мне предлагали, когда я только закончил играть, но тогда реально смотрел на вещи и понимал, что не был готов, надо было наработать опыт.

Сейчас он есть, результаты говорят сами за себя. Поэтому, почему нет. Ведь даже турнирную таблицу тяжело открывать и видеть, где находится команда. К сожалению, сколько времени прошло, а ситуация не выравнивается – и тут вопросы к тренер.

Болельщики злы на Виторию, потому что результата нет, ведь они хотят видеть команду минимум в тройке, максимум на первом месте. Если матч с «Краснодаром» не ключевой в решении его продолжения нахождения в клубе, то точно один из, потому что есть какие-то предварительные решения.

Но и «быки» сейчас тоже не в самой лучшей форме, а ведь это два клуба, которые по бюджету и уровню никак не должны находиться ниже пятерки, при всем уважении к другим командам», – сказал Юран.