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Юран готов возглавить «Спартак» вместо Витории

20 ноября 2021, 15:41
16

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Сергей Юран выразил готовность сменить Руя Виторию в «Спартаке».

«В случае отставки Витории, конечно, согласился бы возглавить клуб. Мне предлагали, когда я только закончил играть, но тогда реально смотрел на вещи и понимал, что не был готов, надо было наработать опыт.

Сейчас он есть, результаты говорят сами за себя. Поэтому, почему нет. Ведь даже турнирную таблицу тяжело открывать и видеть, где находится команда. К сожалению, сколько времени прошло, а ситуация не выравнивается – и тут вопросы к тренер.

Болельщики злы на Виторию, потому что результата нет, ведь они хотят видеть команду минимум в тройке, максимум на первом месте. Если матч с «Краснодаром» не ключевой в решении его продолжения нахождения в клубе, то точно один из, потому что есть какие-то предварительные решения.

Но и «быки» сейчас тоже не в самой лучшей форме, а ведь это два клуба, которые по бюджету и уровню никак не должны находиться ниже пятерки, при всем уважении к другим командам», – сказал Юран.

  • «Спартак» идет на 9-м месте в таблице РПЛ.
  • Витория возглавляет команду с мая. Его контракт действует до 2023 года.
  • Юран в 1995 году играл за «Спартак», а затем тренировал дубль москвичей и возглавлял клубную академию.

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Спартак СКА-Хабаровск Юран Сергей Витория Руй
Комментарии (16)
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Бухбух
1637413177
Юран - попрыгунчик. Хочет побыстрее из Хабаровска свалить, но никуда не зовут.
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Томик
1637413413
Вот только хама подвального в тренеры "Спартака" и не хватало. Хотя многие тут скажут, что как раз подойдёт.
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Форвард 79
1637413442
Очередной пассажир
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серега кашин
1637414053
кто кто ну уж точно не юран, опыт у него огромный - постыдился блин бы говорить такое
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Блямба
1637414130
Человек- война,вернее."войнушка".. Дальше Хабаровска ,к сожалению,не послать.. Суворов+51будет не согласен.)
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plehanov6
1637415137
Да... Только еще одной истерички, в " Спартаке" не хватает! Сломает ребятам карьеры, как гордый горный олень (сломавший карьеры ТИТОВА, КАЛИНЕЧЕНКО, и, можно добавить, МОЦАРТА), и, обосрется!
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B.G.
1637419442
Нафуй юрана.
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VVM1964
1637420105
Мечта Дурика2000 может сбыться ??))) " Ну, Парамон! Я, грешный человек, нарочно бы записался к большевикам, чтобы тебя расстрелять. Расстрелял и обратно " ( Булгаков . Бег ) - Прям даже хочется посмотреть , до какого состояния он смог бы довести Спартак и обратно в реальность )))
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alex1951
1637421276
Юран ,как игрок ...да светился..... Но характер мама не горюй... Лет 15 назад он принял в Эстонии заштаный клуб...перед все стелились...а он только покуривал и жил эти месяцы в свою утробу ..А опосля вильнул хвостом и был таков ....(как Мародона в Бресте) Так что ,спартачи,пусть сидит у себя в Х. смысле ..абаровске))) Умерла,так умерла....
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portero
1637518785
Не зовут Юрана, не дают денег заработать...
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