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    Юран готов возглавить «Спартак» вместо Витории

    Главный тренер «СКА-Хабаровска» Сергей Юран выразил готовность сменить Руя Виторию в «Спартаке».

    «В случае отставки Витории, конечно, согласился бы возглавить клуб. Мне предлагали, когда я только закончил играть, но тогда реально смотрел на вещи и понимал, что не был готов, надо было наработать опыт.

    Сейчас он есть, результаты говорят сами за себя. Поэтому, почему нет. Ведь даже турнирную таблицу тяжело открывать и видеть, где находится команда. К сожалению, сколько времени прошло, а ситуация не выравнивается – и тут вопросы к тренер.

    Болельщики злы на Виторию, потому что результата нет, ведь они хотят видеть команду минимум в тройке, максимум на первом месте. Если матч с «Краснодаром» не ключевой в решении его продолжения нахождения в клубе, то точно один из, потому что есть какие-то предварительные решения.

    Но и «быки» сейчас тоже не в самой лучшей форме, а ведь это два клуба, которые по бюджету и уровню никак не должны находиться ниже пятерки, при всем уважении к другим командам», – сказал Юран.

    • «Спартак» идет на 9-м месте в таблице РПЛ.
    • Витория возглавляет команду с мая. Его контракт действует до 2023 года.
    • Юран в 1995 году играл за «Спартак», а затем тренировал дубль москвичей и возглавлял клубную академию.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 15:41
    Комментарии5
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      Рейтинг: +533

      Форвард 79 6 минут назад

      Очередной пассажир

      1
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      Рейтинг: +6413

      Томик 6 минут назад

      Вот только хама подвального в тренеры "Спартака" и не хватало. Хотя многие тут скажут, что как раз подойдёт.

      0
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      Рейтинг: +2807

      Бухбух 10 минут назад

      Юран - попрыгунчик. Хочет побыстрее из Хабаровска свалить, но никуда не зовут.

      1
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      Рейтинг: +4518

      Semenycch 18 минут назад

      Конечно! Давай!

      0
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      Рейтинг: +7486

      piligrim1986 23 минуты назад

      ды не

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