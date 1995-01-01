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    Юран – о Ваноли в «Спартаке»: «Никогда не видел, чтобы ведущий клуб страны брал человека без опыта. Это смешно»

    Главный тренер «СКА-Хабаровска» Сергей Юран оценил назначение в «Спартак» Паоло Ваноли. У него нет опыта самостоятельной работы на взрослом профессиональном уровне.

    «Массимо Каррера находился два-три месяца в штабе Дмитрия Аленичева. У Массимо было время ознакомиться с лигой, с игроками, с ментальностью, и уже после этого он возглавил команду. А Ваноли, человек, ни разу не работавший в роли главного тренера, попадает в «Спартак». Для меня это большая загадка.

    Я десять лет в Европе играл, нигде не видел, когда ведущий клуб страны с традициями берет человека без опыта работы главным тренером. Это выглядит смешно, что сейчас он приедет и все наладит. У меня большие сомнения», – сказал Юран.

    • Юран сам был готов принять «Спартак».
    • Юран в 1995 году играл за «Спартак», а затем тренировал дубль москвичей и возглавлял клубную академию.
    • «Спартак» идет в РПЛ 9-м.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +12437

      Cleaner 21 минуту назад

      И Юран РЖЕТ...)

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      Рейтинг: +23469

      vladimir-7 22 минуты назад

      Федуну надо повторить прошлую схему с тренером, пригласить на работу тренером на один год Аленичева, чтобы он собрал команду
      из нужных игроков, наиграл их, а затем пригласить Карреру тренером на один год и всё, чемпионство РПЛ в кармане.

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      Рейтинг: +564

      alefreddy 38 минут назад

      надо посмотреть а может выстрелит

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      Рейтинг: +4500

      R_a_i_n 43 минуты назад

      Ну что ты звездишь? Ну как не видел?? А Каррера?

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      Рейтинг: +12437

      Cleaner > R_a_i_n 20 минут назад

      Каррера из под Аленичева выполз. Вы тут не путайте людей не сведующих...

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      Рейтинг: +829

      Artemka444 51 минуту назад

      В каком месте он ведущий!!!

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