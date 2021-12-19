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  • Юран – о Ваноли в «Спартаке»: «Никогда не видел, чтобы ведущий клуб страны брал человека без опыта. Это смешно»

Юран – о Ваноли в «Спартаке»: «Никогда не видел, чтобы ведущий клуб страны брал человека без опыта. Это смешно»

19 декабря 2021, 10:41
35

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Сергей Юран оценил назначение в «Спартак» Паоло Ваноли. У него нет опыта самостоятельной работы на взрослом профессиональном уровне.

«Массимо Каррера находился два-три месяца в штабе Дмитрия Аленичева. У Массимо было время ознакомиться с лигой, с игроками, с ментальностью, и уже после этого он возглавил команду. А Ваноли, человек, ни разу не работавший в роли главного тренера, попадает в «Спартак». Для меня это большая загадка.

Я десять лет в Европе играл, нигде не видел, когда ведущий клуб страны с традициями берет человека без опыта работы главным тренером. Это выглядит смешно, что сейчас он приедет и все наладит. У меня большие сомнения», – сказал Юран.

  • Юран сам был готов принять «Спартак».
  • Юран в 1995 году играл за «Спартак», а затем тренировал дубль москвичей и возглавлял клубную академию.
  • «Спартак» идет в РПЛ 9-м.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А СКА-Хабаровск Спартак Юран Сергей Ваноли Паоло
Комментарии (35)
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NewLife
1639904036
У всех всегда что-то происходит в первый раз, и Ваноли не с улицы взяли, а Юрана терзает зависть и неудачная тренерская карьера.
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алдан2014
1639904252
Человек с опытом это Сергей Юран
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Hektor 84
1639904482
А Романцев в Спартак приходил с опытом? Все когда то с чего то начинают. Чего желчью плеваться? У тебя вот тоже опыта мало, а ты все навязываешься федуну.
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Hektor 84
1639904523
Жаба юрана душит что в очередной раз не его назначают в Спартак)))
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Ганнибал Лектор
1639906201
Когда это спартак стал ведущим клубом страны?
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paracetamol
1639907609
Голубая мечта Федуна - выставить спердяк в ФНЛ и забыть про него! На яхте покататься некогда с этим свинарником, да и Зарема давно этого желает!
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Боцман59rus
1639912590
_ Юран - тренер, вот это точно смешно>)))
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bomilazdeshnii
1639915092
Юран прав.
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zigbert
1639924195
Юрану свойственно нести подобную ахинею. Конечно никто никогда не даст гарантии любому тренеру приступающему к работе в новой команде что работа его пойдет сразу успешно. Воспринимать же серьезно его высказывания, за которые ему даже приходилось расплачиваться, нет никакого смысла.
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Форвард 79
1639928489
А что делать когда нормальные тренеры с богатым опытом даже за хорошие деньги не хотят идти не то что в Спартак, но и в любой другой клуб нашего чемпа
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