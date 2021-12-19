Юран – о Ваноли в «Спартаке»: «Никогда не видел, чтобы ведущий клуб страны брал человека без опыта. Это смешно»

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Сергей Юран оценил назначение в «Спартак» Паоло Ваноли. У него нет опыта самостоятельной работы на взрослом профессиональном уровне.

«Массимо Каррера находился два-три месяца в штабе Дмитрия Аленичева. У Массимо было время ознакомиться с лигой, с игроками, с ментальностью, и уже после этого он возглавил команду. А Ваноли, человек, ни разу не работавший в роли главного тренера, попадает в «Спартак». Для меня это большая загадка.

Я десять лет в Европе играл, нигде не видел, когда ведущий клуб страны с традициями берет человека без опыта работы главным тренером. Это выглядит смешно, что сейчас он приедет и все наладит. У меня большие сомнения», – сказал Юран.