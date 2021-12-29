«Локомотив» обсудил условия контракта с форвардом «Спарты» Пулькрабом («Чемпионат»)

«Локомотив» интересуется нападающим «Спарты» Матеем Пулькрабом.

«Пулькраб один из вариантов для клуба на позицию форварда. При этом личный контракт с игроком «Локомотив» уже обсуждал.

Если москвичи решат брать Матея, они начнут переговоры со «Спартой», – сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.