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    «Локомотив» обсудил условия контракта с форвардом «Спарты» Пулькрабом («Чемпионат»)

    «Локомотив» интересуется нападающим «Спарты» Матеем Пулькрабом.

    «Пулькраб один из вариантов для клуба на позицию форварда. При этом личный контракт с игроком «Локомотив» уже обсуждал.

    Если москвичи решат брать Матея, они начнут переговоры со «Спартой», – сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

    • Пулькраб забил 7 голов и отдал 1 ассист в 20 матчах этого сезона.
    • Его контракт со «Спартой» рассчитан до июня 2022 года.
    • Рыночная стоимость 24-летнего чеха – 800 тысяч евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:10
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1653

      lek! 58 минут назад

      Где они таких результативных игроков находят ?

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