«Локомотив» обсудил условия контракта с форвардом «Спарты» Пулькрабом («Чемпионат»)

«Локомотив» интересуется нападающим «Спарты» Матеем Пулькрабом.
«Пулькраб один из вариантов для клуба на позицию форварда. При этом личный контракт с игроком «Локомотив» уже обсуждал.
Если москвичи решат брать Матея, они начнут переговоры со «Спартой», – сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.
- Пулькраб забил 7 голов и отдал 1 ассист в 20 матчах этого сезона.
- Его контракт со «Спартой» рассчитан до июня 2022 года.
- Рыночная стоимость 24-летнего чеха – 800 тысяч евро.
Источник: «Чемпионат»