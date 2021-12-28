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    Габулов – о Жиркове в «Химках»: «Рассматриваем Юру как одного из кандидатов в команду»

    Новый генеральный директор «Химок» Владимир Габулов высказался о возможном подписании защитника Юрия Жиркова.

    — Какие цели на зимнее трансферное окно?

    — Здесь без конкретики, чтобы не возникло сложностей с реализацией.

    — Ваш богатый опыт, как игрока, скажет положительно в процессе переговоров по трансферам?

    — Надеюсь, что скажется положительно, да. Но есть и другие факторы, которые могут сказаться.

    — Юрий Жирков близко к «Химкам»?

    — Юру я знаю очень хорошо. Никто не поспорит о его уровне мастерства. Юру мы сейчас, конечно, рассматриваем, как одного из кандидатов в нашу команду.

    • Жирков – свободный агент.
    • В июне у него истекло соглашение с «Зенитом».
    • 38-летний игрок близок к переходу в «Нижний Новгород».

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    Источник: Sport24

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