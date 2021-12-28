Габулов – о Жиркове в «Химках»: «Рассматриваем Юру как одного из кандидатов в команду»

Новый генеральный директор «Химок» Владимир Габулов высказался о возможном подписании защитника Юрия Жиркова.
— Какие цели на зимнее трансферное окно?
— Здесь без конкретики, чтобы не возникло сложностей с реализацией.
— Ваш богатый опыт, как игрока, скажет положительно в процессе переговоров по трансферам?
— Надеюсь, что скажется положительно, да. Но есть и другие факторы, которые могут сказаться.
— Юрий Жирков близко к «Химкам»?
— Юру я знаю очень хорошо. Никто не поспорит о его уровне мастерства. Юру мы сейчас, конечно, рассматриваем, как одного из кандидатов в нашу команду.
- Жирков – свободный агент.
- В июне у него истекло соглашение с «Зенитом».
- 38-летний игрок близок к переходу в «Нижний Новгород».
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Источник: Sport24