Габулов – о Жиркове в «Химках»: «Рассматриваем Юру как одного из кандидатов в команду»

Новый генеральный директор «Химок» Владимир Габулов высказался о возможном подписании защитника Юрия Жиркова.

— Какие цели на зимнее трансферное окно?

— Здесь без конкретики, чтобы не возникло сложностей с реализацией.

— Ваш богатый опыт, как игрока, скажет положительно в процессе переговоров по трансферам?

— Надеюсь, что скажется положительно, да. Но есть и другие факторы, которые могут сказаться.

— Юрий Жирков близко к «Химкам»?

— Юру я знаю очень хорошо. Никто не поспорит о его уровне мастерства. Юру мы сейчас, конечно, рассматриваем, как одного из кандидатов в нашу команду.

Жирков – свободный агент.

В июне у него истекло соглашение с «Зенитом».

38-летний игрок близок к переходу в «Нижний Новгород».

Орлов: «Жирков в «Нижнем Новгороде» – близко к правде. Туда еще Одоевский и Кравцов поедут»