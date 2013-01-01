Орлов: «Жирков в «Нижнем Новгороде» – близко к правде. Туда еще Одоевский и Кравцов поедут»

У Зенита начинается золотая эпоха. С одной стороны, есть Сочи и Нижний, возвращается Оренбург и теперь чемпионства можно штамповать только в путь. С другой стороны, наш чемпионат падает до такого места, где чемпион получает не прямую путевку, а попадает в отбор ЛЧ. И теперь Зенит сможет быстренько слиться с еврокубков, чтобы сосредоточиться на по-настоящему важном турнире.
Спортивный журналист Геннадий Орлов сообщил, что защитник Юрий Жирков близок к переходу в «Нижний Новгород».
«Слышал, что Жирков ещe хочет поиграть. Он не объявил о завершении карьеры. Про «Нижний Новгород» — это очень близко к правде.
И туда как раз Одоевский и Кравцов (игроки «Зенита» – прим. «Бомбардира») поедут, в аренде будут», – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».
- Жирков – свободный агент.
- В июне у него истекло соглашение с «Зенитом».
- 38-летний футболист также интересен «Химкам».
Гендиректор «Нижнего Новгорода» – о Жиркове: «После новогодних каникул все прояснится»