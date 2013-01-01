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    Орлов: «Жирков в «Нижнем Новгороде» – близко к правде. Туда еще Одоевский и Кравцов поедут»

    Спортивный журналист Геннадий Орлов сообщил, что защитник Юрий Жирков близок к переходу в «Нижний Новгород».

    «Слышал, что Жирков ещe хочет поиграть. Он не объявил о завершении карьеры. Про «Нижний Новгород» — это очень близко к правде.

    И туда как раз Одоевский и Кравцов (игроки «Зенита» – прим. «Бомбардира») поедут, в аренде будут», – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

    • Жирков – свободный агент.
    • В июне у него истекло соглашение с «Зенитом».
    • 38-летний футболист также интересен «Химкам».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:19
    Комментарии3
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      Рейтинг: +22630

      bset 45 минут назад

      У Зенита начинается золотая эпоха. С одной стороны, есть Сочи и Нижний, возвращается Оренбург и теперь чемпионства можно штамповать только в путь. С другой стороны, наш чемпионат падает до такого места, где чемпион получает не прямую путевку, а попадает в отбор ЛЧ. И теперь Зенит сможет быстренько слиться с еврокубков, чтобы сосредоточиться на по-настоящему важном турнире.

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      Рейтинг: +10

      kiuuhj665 48 минут назад

      Дай угадаю, ты вчера опять слил все деньги на ставках)))
      Дружище, может уже хватит сливать свои кровные полагаясь на одну интуицию и наконец то обратится к профессионалам?!
      Вот сайт king-ball.ru сижу там уже полтора года, еще не одного месяца не было что бы закрыл с минусом.
      Короче хвалить можно бесконечно, лучше зайди и сам все посмотри. Уверен к новому году еще успеешь поднять бабла!

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      Рейтинг: +23671

      vladimir-7 1 час назад

      Ещё кого Зенит отправит в Нижний Новгород для формирования
      своего очередного филиала?

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