Орлов: «Жирков в «Нижнем Новгороде» – близко к правде. Туда еще Одоевский и Кравцов поедут»

Спортивный журналист Геннадий Орлов сообщил, что защитник Юрий Жирков близок к переходу в «Нижний Новгород».

«Слышал, что Жирков ещe хочет поиграть. Он не объявил о завершении карьеры. Про «Нижний Новгород» — это очень близко к правде.

И туда как раз Одоевский и Кравцов (игроки «Зенита» – прим. «Бомбардира») поедут, в аренде будут», – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Жирков – свободный агент.

В июне у него истекло соглашение с «Зенитом».

38-летний футболист также интересен «Химкам».

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