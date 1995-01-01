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    «Химки» – о Жиркове: «Какого-то движения в сторону подписания футболиста пока нет»

    Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал, ведутся ли переговоры о переходе бывшего защитника «Зенита» Юрия Жиркова.

    «Юрий Валентинович – игрок высокого уровня, высокого класса. Всякий клуб хотел бы видеть его в своем составе, в том числе и мы рассматриваем подобное предложение.

    Все будет зависеть от условий клуба и игрока, чтобы в дальнейшем принимать какое-либо решение. Пока конкретики нет. Какого-то взаимного движения в сторону подписания футболиста пока нет», – сказал Терюшков.

    • Жирков – свободный агент.
    • В июне у него истекло соглашение с «Зенитом».
    • Юрий допускает вариант с завершением карьеры.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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