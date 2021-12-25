«Химки» – о Жиркове: «Какого-то движения в сторону подписания футболиста пока нет»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал, ведутся ли переговоры о переходе бывшего защитника «Зенита» Юрия Жиркова.

«Юрий Валентинович – игрок высокого уровня, высокого класса. Всякий клуб хотел бы видеть его в своем составе, в том числе и мы рассматриваем подобное предложение.

Все будет зависеть от условий клуба и игрока, чтобы в дальнейшем принимать какое-либо решение. Пока конкретики нет. Какого-то взаимного движения в сторону подписания футболиста пока нет», – сказал Терюшков.